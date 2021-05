Se contureaza o implicare indirecta a Presedintelui Sandu in campania electorala. Unele actiuni ale presedintiei favorizeaza PAS. Explic:

1) Agenda politica a Presedintelui deriva din programul sau electoral, care a fost elaborat de catre PAS in 2020. Prin urmare, atunci cand Sandu face o miscare politica, dansa volens nolens actioneaza in beneficiul PAS. Este o constatare elementara.

2) Presedintele s-a eschivat sa raspunda transant la intrebarea jurnalistilor, daca PAS a consultat cu ea lista sa electorala. In cele din urma, Sandu a recunoscut ca a vazut lista inainte ca aceasta sa fie aprobata de CEC. In locul jurnalistului as fi pus intrebari suplimentare, precum: Cu ce scop PAS a consultat lista cu Presedintia? Or, daca deja exista atatea tangente intre Sandu si PAS (cum ar fi agenda politica comuna), atunci Presedintia ar trebui sa excluda orice contact cu PAS, cel putin pana la alegeri. Motivul este simplu - pentru a nu fi acuzat de folosirea resurselor administrative in favoarea unui candidat politic.



3) Presedintele Sandu s-a aratat deranjata de faptul ca Promolex a inclus unele actiuni ale sale in raportul de monitorizare a alegerilor. Alti reprezentanti ai societatii civile au criticat faptul ca Sandu a anulat decretul lui Dodon privind numirea lui Clima la conducerea Curtii de Apel. Deci lucrurile par sa se schimbe in raportul dintre presedintie si societatea civila. Luna de miere dintre acestia trebuia sa se termine imediat dupa alegerile prezidentiale pentru propriul bine al Presedintelui, actiunile careia trebuie supravegheate la fel ca si cele ale altor actori politici. Democratia se exerseaza zilnic, nu o data la 4 ani.

Urmeaza alegeri extrem de importante pentru tara. De aceea, implicarea Presedintelui Sandu in acest proces trebuie sa fie analizata critic si eliminata, pentru a nu prejudicia imaginea PAS si a nu genera suspiciuni vizavi de influentarea alegerilor.

Orice forma de intimidare a institutiilor, jurnalistilor sau a reprezentantilor societatii civile care urmeaza logica pluralismului de opinie si se distanteaza de dublele standarde este un semnal negativ. Presedintele Sandu trebuie sa asigure ca nu participa la asa ceva, sub nicio forma.

Lupta cu coruptia trebuie sa prinda radacini adanci si sa devina tangibila, iar alegerile anticipate trebuie organizate ca la carte. Dar in aceste eforturi nu trebuie sa aruncam pruncii cu totul cu apa.

Dionis Cenusa / fb