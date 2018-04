IMPORTANT / Mark Zuckerberg, audiat în Congresul SUA. Şeful Facebook îşi asumă răspunderea pentru problemele create și recunoaște că luptă cu entităţi din Rusia

Miliardarul Mark Zuckerberg, co-fondator şi preşedintele executiv al Facebook, a depus mărturie în faţa senatorilor SUA pentru a explica cum a fost posibil ca populara platformă de socializare să permită unei companii să aibă acces la datele personale a peste 87 de milioane de utilizatori.

Zuckerberg a precizat că îşi asumă răspunderea pentru problemele care au afectat utilizatorii reţelei de socializare online, subliniind că este anchetat cazul Cambridge Analytica şi vor fi luate măsuri. El a spus că a fost o greşeală că nu a verificat dacă compania Cambridge Analytica a respectat promisiunea de a nu folosi datele Facebook.

„Ce am aflat noi atunci a fost că firma a cumpărat date de la un dezvoltator de aplicaţii cu care oamenii au fost de acord, noi am cerut atunci Cambridge Analytica să nu facă acest lucru (să folosească datele - n.r), dar nu am verificat informaţia să vedem dacă nu au făcut-o”, a spus co-fondatorul Facebook.





„Cred că este important ca oamenii să ştie exact cum sunt utilizate informaţiile pe care le distribuie pe Facebook. Am făcut o serie de erori în modul de conducere a companiei”, a continuat Zuckerberg, subliniind că Facebook a luat deja măsuri în cazul Cambridge Analytica, blocând aplicaţia prin care erau colectate datele şi cerând ştergerea tuturor informaţiilor accesate ilegal.

În prezent, Facebook "încearcă să afle în totalitate ce probleme a produs compania Cambridge Analytica" şi să transmită înştiinţări utilizatorilor. "Principala mea prioritate a fost întotdeauna misiunea socială de a conecta oamenii, de a construi o comunitate şi de a aduce lumea mai aproape. Publicitatea şi aplicaţiile nu vor avea niciodată priotitate faţă de aceste idei cât timp eu voi conduce Facebook", a subliniat Zuckerberg.

"Acum a devenit clar că nu am luat suficiente măsuri pentru a evita utilizarea unor instrumente în scop negativ. Mă refer la difuzările de ştiri false, la ingerinţele străine în alegeri, la promovarea unor mesaje care instigă la ură, la dezvoltarea de aplicaţii şi la protejarea datelor private. Nu am avut o perspectivă a responsabilităţii suficient de largă, iar aceasta a fost o mare eroare. A fost o eroare şi îmi pare rău. Eu am fondat Facebook, conduc compania şi sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă în companie", a declarat Mark Zuckerberg în cursul audierilor în faţa membrilor comisiilor pentru Comerţ şi Justiţie din Senatul SUA.

Chestionat în legătură cu afirmaţia că oamenii vor trebui să plătească pentru a nu le fi culese datele şi a nu mai primi reclame, Zuckerberg a ocolit un răspuns tranşant dar a menţionat că în cazul în care cineva nu doreşte să primească publicitate, în funcţie de interes, îşi poate dezactiva opţiunea.

Doi senatori au cerut Comisiei Federale de Comerţ, autoritatea de reglementare a practicilor de consum din SUA, să investigheze dacă alte companii au obţinut în mod necorespunzător date ale utilizatorilor reţelei de media sociale Facebook.

Mark Zuckerberg a declarat că firma pe care o conduce "lucrează" cu echipa procurorului special Robert Mueller care anchetează cazul ingerinţelor Rusiei în scrutinul prezidenţial din SUA, informează site-ul agenţiei The Associated Press.

Întrebat în cursul audierii sale în Congresul SUA dacă firma Facebook a fost contactată de echipa procurorului special Mueller, Zuckerberg a răspuns afirmativ.

"Da. Ştiu că lucrăm cu ei", a afirmat şeful Facebook, care însă nu a oferit mai multe detalii, explicând că doreşte să nu încalce vreo regulă privind confidenţialitatea.

"Munca noastră cu procurorul special este confidenţială şi vreau să mă asigur că nu dezvălui ceva ce este confidenţial într-o şedinţă deschisă", a declarat şeful Facebook.

Zuckerberg a precizat că nu se numără printre cei care au fost audiaţi de echipa lui Mueller.

Echipa procurorului special Robert Mueller a dispus inculparea a 13 cetăţeni ruşi şi a trei firme, pentru ingerinţe în scrutinul prezidenţial din 2016 în cadrul unei presupuse conspiraţii pentru favorizarea lui Donald Trump şi defavorizarea lui Hillary Clinton. Inculpaţii sunt acuzaţi că ar fi încercat să manipuleze scrutinul printr-o campanie propagandistică pe reţele de socializare, inclusiv prin publicitate online pe Facebook.

"Este o cursă a înarmării. Vor deveni din ce în ce mai buni", a declarat şeful Facebook în cursul audierii sale în Congresul SUA, , informează BBC News online.

"Sunt persoane în Rusia ale căror slujbă este să încerce să exploateze sistemele noastre şi alte sisteme de Internet, cât şi alte sisteme,", a mai afirmat Zuckerberg, care a anunţat că Facebook dezvoltă noi unelte pentru a identifica conturile false.

La începutul lunii aprilie, Mark Zuckerberg a anunţat că au fost şterse peste 270 de pagini şi conturi Facebook administrate de organizaţia rusă Internet Research Agency (IRA), despre care se cred că a încercat să manipuleze scrutinul prezidenţial american din 2016.

IRA a "acţionat în repetate rânduri în mod înşelător şi a încercat să manipuleze oameni" din Statele Unite, Europa şi Rusia, explica Zuckerberg, adăugând că organizaţia a creat sute de conturi false pentru a influenţa cele mai recente alegeri prezidenţiale din SUA.

Un activist pentru transparenţă, Christopher Wylie, a dezvăluit pentru publicaţiile The New York Times şi Observer că firma Cambridge Analytica, deţinută de miliardarul specializat în tranzacţii speculative Robert Mercer şi condusă la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorală a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a peste 50 de milioane de alegători americani pentru a construi un puternic program software în scopul anticipării şi influenţării preferinţelor electorale. Aceeaşi companie de consultanţă a fost implicată în campania pentru ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit). Steve Bannon a devenit în august 2017 director al echipei de campanie a lui Donald Trump.

Potrivit sursei citate, compania Cambridge Analytica a utilizat date sustrase în 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegătorilor americani şi a le trimite reclame politice personalizate. Facebook nu avertizase utilizatorii şi luase doar măsuri limitate pentru securizarea datelor.

