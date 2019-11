Important portal economic din România, despre interesele lui Dodon în cedarea Aeroportului din Chișinău către Rusia

„Pro-rusul Dodon vrea să deschidă în fața serviciilor secrete ruse poarta aeriană de la Chișinău, din coasta NATO”, scrie portalul românesc money.ro. Jurnaliștii români menționează că Rusia a declanșat un adevărat război hibrid pentru Aeroportul Internațional Chișinău, porțile aeriene ale Republicii Moldova, iar Kremlinul trage sforile la Chișinău prin președintele pro-rus, Igor Dodon și gașca sa socialistă de la guvernare.



Pentru ruși preluarea aeroportului de la concesionarul occidental al Aeroportului, Nahtaniel Philip Rothschild, singura aerogară de pasageri din Republica Moldova, este vitală pentru a domina în plan geopolitic. Rușii nu au ascuns niciodată că vor să pună mâna pe aeroportul din Chișinău, dar în ultima perioadă această dorință este evidentă, menționează money.ro. Aeroportul din Chișinău din coastele NATO este singura cale prin care Rusia asigură, prin rotație, prezența militarilor dislocați în Transnistria și ai agenților săi din subdiviziunea de elită din GRU – serviciul de inteligență al armatei ruse. Aeroportul poate deveni pentru Rusia și platformă de control a Ucrainei.

Implicarea Rusiei în demiterea, la 12 noiembrie, Guvernului Sandu este evidentă, iar votul de neîncredere exprimat este consecința „lucrării” socialiste pro-ruse împotriva miniștrilor pro-occidentali ai Maiei Sandu. Demiterea Guvernului pare să deschidă larg ușile porților aeriene ale Republicii Moldova în fața rușilor. Se întâmplă la scurt timp după ce tovarășii lui Putin de la Chișinău au câștigat Primăria Chișinău. Rușii par să fie de neoprit, iar cele două victorii politice ale socialiștilor le-au întărit mult prezența rușilor în Republica Moldova.

Potrivit articolului din money.ro, cedarea aeroportului ar fi fost cerută de Kremlin în schimbul sprijinului oferit pro-rusului Dodon. În afară de aspectul politic al dosarului, șeful socialiștilor moldoveni, ar avea și interese financiare ademenitoare – 100 de milioane de euro. Asta a menționat într-un interviu pentru radio „Europa Liberă”, deputata Marina Tauber, potrivit căreia Dodon ar face lobby în favoarea miliardarului rus Roman Troțenko, interesat în preluarea Aeroportului din Chișinău.

Recent, și preşedintele Comisiei parlamentare pentru securitate, apărare şi ordine publică Chiril Moţpan, unul dintre liderii PPDA, parte a Blocului ACUM, care s-a aflat în coaliție cu socialiștii, a confirmat că președintele Igor Dodon urmărește să-și impună controlul asupra Aeroportului Chișinău. Acesta, potrivit Timpul.md, nu a exclus interesele obscure ale PSRM „de a prelua sub control instituțiile strategice ale statului, în primul rând, Aeroportul Internațional Chișinău, dar și cel de la Mărculești”.

Amintim că, recent, portalul Stiripesurse.ro scria că Moscova își face iscusit jocurile în culisele guvernării cu interfață europeană de la Chișinău și pare să reușească să încercuiască Ucraina și să instaleze un cap de pod rusesc la frontiera UE. Aeroportul de la Chișinău este acel cap de pod pentru care se dau lupte grele în această operațiune a serviciilor rusești. Aeroportul a devenit cireașa de pe tort pentru ruși mai ales după escaladarea, în 2014, a conflictului ruso-ucrainean, când Kievul a blocat accesul Moscovei în Transnistria. De atunci, Aeroportul Chișinău este singura punte de acces a Rusiei către enclava sa de la Tiraspol. Este singura cărare prin care este asigurată prezența militarilor ruși peste Nistru și ai agenților GRU (subdiviziune de elită a serviciului de inteligență al armatei ruse) de acolo, despre care au scris jurnaliștii americani în The New York Times. Asta este și explicația faptului de ce Aeroportul Chișinău, aflat de câteva luni sub controlul Occidentului prin concernul investitorului european Nahtaniel Philip Rothschild, este râvnit de Kremlin și serviciile rusești.

