Împuşcături la sediul YouTube din California. O femeie a deschis focul în clădire, a rănit trei oameni, apoi s-a sinucis

Împuşcături la sediul YouTube din California. Mai multe focuri de armă au fost trase în sediul YouTube din San Bruno, California. Atacul a început în jurul orei locale 13:00. Trei persoane au fost rănite şi transportate la spital. Atacul armat a fost comis de o femeie, care a fost găsită moartă în sediul companiei. Şeful poliţiei din San Bruno a declarat că aceasta s-a împuşcat.

UPDATE ora 07:08: Polițiștii au reușit să identifice atacatoarea. Ea este Nasim Aghdam, o persoană de origine irakiană care, foarte probabil, știa cel puțin una dintre victimele sale, arată CNN.

Motivul atacului este încă necunoscut, dar se ia în calcul varianta unui act de violență domestică.





UPDATE ora 00:55. Mai mulţi martori au relatat, potrivit Fox News, că femeia care a deschis focul la sediul YouTube şi-a împuşcat prietenul, apoi s-a omorât.

UPDATE ora 00:40. Ed Barberini, şeful poliţiei din San Bruno, a declarat presei că la ora locală 12:46 PM au fost primite primele sesizări că au loc împuşcături la sediul YouTube din California. La ora 12:48, primele echipaje de poliţie au ajuns la faţa locului şi au găsit angajaţi ieşind din sediul companiei, precum şi mai multe victime. În total, patru persoane rănite au fost găsite la sediul companiei şi o persoană decedată în interior. Persoana decedată este principala supectă în cazul atacului armat, care s-a împuşcat, a mai precizat Ed Barberini. Acesta nu a putut confirma că a existat şi un al doilea agresor, un bărbat.

Trei dintre victime au fost transportate la Zuckerberg San Francisco General Hospital: un bărbat de 36 de ani în stare critică, o femeie de 32 de ani grav rănită şi o altă femeie, de 27 de ani, uşor rănită.

UPDATE ora 00:30. Potrivit CNN, a fost confirmat că autorul atacului este o femeie, care acum este moartă. Nu se ştie însă dacă a fost omorâtă de poliţişti sau dacă s-a sinucis după comiterea atacului.

UPDATE ora 00:15. Potrivit unor surse, persoana înarmată ar fi o femeie, însă informaţia nu a fost confirmată oficial de autorităţi.

UPDATE ora 00:05. Împuşcăturile au avut loc în sediul YouTube, potrivit mesajelor transmise pe Twitter de angajaţii companiei. Unul dintre aceştia, Todd Sherman, a relatat că era în timpul unei şedinţe când a simţit că podeaua se cutremură şi, după ce inţial a crezut că este un cutremur, a văzut ulterior oameni alergând.

„M-am uitat pe jos și am văzut dâre de sânge pe podea și pe scări. M-am uitat în jur să nu fie vreun pericol, apoi am coborât și am ieșit afară”, a povestit Sherman.

UPDATE ora 23:50. Mai multe persoane au fost spitalizate, au confirmat pentru televiziunea KTVU mai multe oficiali din spitale. Pe reţelele de socializare, martorii au relatat că mai multe ambulanţe au ajuns la sediul YouTube.

Între timp, a venit şi prima reacţie oficială a Google, care deţine Youtube. “Cooperăm cu autorităţile şi vom oferi informaţii de îndată ce acestea sunt disponibile”, a transmis Google.