În 2014, candidatul Iohannis îl acuza pe Ponta că refuză „cu aroganță” dezbaterile pentru turul II / În 2019, refuză el pe motiv că invitația PSD este „o manevră”

​​Klaus Iohannis și staff-ul său de campanie au transmis clar că prezidențiabilul PNL nu va participa la nicio dezbatere electorală nici în cel de al doilea tur de scrutin. Iohannis are pe masă invitații pentru o dezbatere cu Viorica Dăncilă, dar spune că "o confruntare nu îşi are rostul și nu ar aduce nimic în plus". Nu la fel credea Iohannis în noiembrie 2014, în pragul celui de-al doilea tur de scrutin. Atunci, Iohannis îi cerea lui Victor Ponta să renunțe la "atitudinea arogantă" și să accepte o dezbatere electorală "atât de necesară și așteptată de către toți românii".



Klaus Iohannis a fost criticat de principalii săi contracandidați că a refuzat dezbaterile electorale în campania pentru primul tur al alegerilor electorale. A avut loc o singură dezbatere electorală, în 7 noiembrie, organizată de Europa FM, la care însă au fost prezenți doar Dan Barna, Kelemen Hunor și Theodor Paleologu. Principalii competitori - Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă - au lipsit.

Luni, la o zi de la primul tur al alegerilor, PSD i-a trimis lui Iohannis o invitație scrisă de a participa la o dezbatere electorală. "Îl invit pe candidatul Klaus Iohannis la o dezbatere unu la unu, în care trebuie să vorbim în primul rând despre ce am realizat. (…) Eu cred că este important”, a declarat Dăncilă.

Și în ultima săptămână de dinaintea scrutinului de la 10 noiembrie Viorica Dăncilă a susținut de mai multe ori că ar dori să participe la o dezbatere electorală "unu la unu” cu Klaus Iohannis. "Poate veni în fustă, iar eu în pantaloni”, îl ironiza Dăncilă pe actualul președinte.

Klaus Iohannis și staff-ul său de campanie au transmis însă că refuză dezbaterea.

Luni seară, înainte de întâlnirea cu liberalii, Klaus Iohannis a afirmat, întrebat cum răspunde invitației la dezbatere lansată de Viorica Dăncilă, că se va concentra pe întâlnirile cu alegătorii, acuzând PSD că încearcă "să atragă atenția prin tot felul de manevre”.

"Vedeți, PSD încearcă să atragă atenția prin tot felul de manevre. Pot să vă spun de pe acum - urmează, sigur, să discut și cu colegii în ședința de campanie - eu mă voi concentra pe întâlnirile cu alegătorii în campania pentru turul doi”, a spus Iohannis.

”Alta ar fi fost situația dacă aveam un tur doi fără PSD”, a declarat și șeful de campanie al lui Klaus Iohannis, liberalul Dan Motreanu, despre faptul că șeful statului nu va merge la dezbateri cu Viorica Dăncilă. ”Acest partid nu are cultura dialogului și a făcut atât de mult rău României și democrației”, a scris Motreanu, marți dimineață, pe Facebook, acuzând că ”au fost nenumărate cazuri în care PSD ar fi trebuit să permită dezbateri politice și le-a refuzat”.

În 2014, Iohannis îi cerea lui Victor Ponta să renunțe la atitudinea arogantă și să participe la o dezbatere electorală

Nu la fel credea Iohannis în noiembrie 2014, în pragul celui de-al doilea tur de scrutin. Atunci, el îi cerea lui Victor Ponta să renunțe la atitudinea arogantă și să accepte o dezbatere electorală "atât de necesar și așteptată de către toți românii".

Ce scria Iohannis pe Facebook, în noiembrie 2014:



"Constat că domnul Victor Ponta își menține aceeași atitudine arogantă cu care ne-a obișnuit și în ceea ce privește organizarea unei dezbateri electorale atât de necesare și așteptate de către toți românii interesați să afle proiectele celor doi candidați rămași în cursa pentru Palatul Cotroceni.

Domnul Ponta nu poate decide singur detaliile și condițiile în care ar urma să se desfășoare o astfel de dezbatere electorală. Temele se stabilesc în mod firesc prin negociere de către echipele de campanie ale ambilor candidați intrați în turul doi și nu se transmit prin fax de către un candidat care a stabilit deja ordinea și conținutul întrebărilor.

Solicit în mod public candidatului Victor Ponta să renunțe de urgență la asemenea tertipuri și să aibă curajul să își asume o confruntare de idei corectă, în care niciunul dintre noi nu pornește cu un avantaj ilegitim.

Îi cer premierului să mandateze echipa sa de campanie să poarte negocieri cu membrii staff-ului meu pentru a stabili cât mai rapid condițiile de desfășurare a unei dezbateri reale, din care electoratul să poată înțelege care este viziunea fiecărui candidat pentru viitorul României".