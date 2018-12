În 2018 România este pe primul loc in Europa la exportul de porumb și floarea soarelui!

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat că este „prea devreme” pentru a elibera marinarii şi navele ucrainene capturate de Rusia în Marea Azov, acuzând guvernul Ucrainei că a creat acest incident ca o distracţie de la problemele sale interne, scrie The...

Fostul deputat Ion Mărgineanu şi-a împlinit visul de 25 de ani de a parcurge pe jos distanţa de la Bălţi la Alba Iulia în Anul Centenar „Sunt om credul, domnișoară, și dacă cineva îmi spune că mă iubește, eu îl cred. Nu am pierdut niciodată în...

Nu ştiu cum va fi România peste 100 de ani, dar dacă luăm ca reper ultimii 10 ani de când am intrat în Uniunea Europeană, chiar şi cu o criză economică la activ, am putea să proiectăm o evoluţie a economiei pentru următorii 10 ani.

În România, cerealele ocupă 60% din suprafaţa ţării. În data de 25 octombrie, Asociaţia generală a producătorilor de porumb (AGPM), citată de cotidianul Le Monde, estima că România ar urma să recolteze în acest an între 14,5 şi 15 milioane tone de porumb, comparativ cu doar 11,8 milioane de tone cât va recolta Franţa, ceea ce înseamnă că România va prelua coroana de cel mai mare producător european de porumb, "vampirizând" piaţa europeană a porumbului.

Recolta de cereale păioase de vară a ajuns la 12,8 milioane de tone, în creştere uşoară, sub 1%, faţă de anul trecut, când a fost de 12,7 milioane de tone, cu o producţie medie de 4.655 kg/ha, comparativ cu anul trecut, de 4.598 kg/ha.

În acest an, recolta de grâu a depăşit 10,2 milioane de tone, cu peste 2,3% mai mare faţă de anul trecut când s-a cifrat la 10 milioane de tone, deşi, potrivit şefului MADR, a fost un an greu, în care "România a fost răvăşită de o serie întreagă de fenomene naturale extreme".

Ministrul Agriculturii a precizat că, în câteva zile, vor fi anunţate datele definitive privind producţiile obţinute în aceste an, dar şi randamentul.

"Producţia de cereale de anul acesta depăşeşte 30 de milioane de tone. La floarea soarelui am realizat peste 3,35 milioane de tone şi suntem pe primul loc în Uniunea Europeană (UE), fiind cea mai mare producţie de până acum. La porumb mai avem de recoltat 0,5% din suprafaţă în judeţele din centrul tării, dar până în prezent am depăşit 18 milioane de tone. Şi la porumb suntem pe primul loc în UE", a spus Daea. Suprafaţa însămânţată anul acesta cu porumb a fost 2,415 milioane hectare iar la floarea soarelui de 1,01 milioane hectare.

