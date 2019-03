Anul vitivinicol 2018 a marcat o creștere a recoltei de struguri, ale suprafețelor de viță de vie pentru producerea vinurilor cu Indicație Geografică Protejată, dar și ale exporturilor. Declarația a fost făcută în cadrul celei de-a doua ediție a Conferinței Naționale a Filierei Vitivinicole „Anul Vitivinicol 2018” care s-a desfășurat pe data de 6 martie curent.

În anul 2018, pentru prima dată, piața principală de desfacere a vinurilor moldovenești a devenit România, căreia îi revine peste 15% din valoare. Pe locul doi s-a clasat China, în această țară se înregistrează și tendințe de creștere a prețurilor pentru vinurile moldovenești. La fel, tendințe de ascensiune au înregistrat în anul trecut și suprafețele revendicate la producerea vinurilor cu IGP, creșterile fiind de +22%.

Gheorghe Arpentin, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, a menționat în cadrul evenimentului că, în anul 2018 a fost înregistrată o mobilitate sporită a producătorilor vinicoli din țară, aceștia implementând tehnologii noi pentru a facilita accesul pe piețe competitive de desfacere.

„Motorul de creștere a vinificației din țară este exportul, căruia îi revin 85% din cantitatea totală produsă în Moldova. La moment, avem o cantitate de vin în stoc de 15 mii de decalitri, la care se va mai adăuga și cantitatea de vin produsă în anul curent, rămâne doar să ne menținem poziția pe piețele de desfacere. Eforturile întreprinse de Oficiul Național al Viei și Vinului arată rezultate remarcabile. În 3 ani am reușit să asigurăm producerea a 10% din vin cu IGP, în 2015 astfel de vinuri nici măcar nu existau la noi. Indicațiile Geografice din Moldova sunt înregistrate și în Comunitatea Europeană, astfel, per total vinul produs în Moldova este protejat în peste 40 de țări. Pe piețele externe nu mai este loc pentru un vin mediocru, doar pentru unul de calitate. Iar vinul nostru, mai vine și cu o istorie bogată. Avem soiuri extraordinare obținute în urma selecției populare, soiuri elaborate în cadrul Institului Național care, cu părere de rău, nu au fost pe deplin valorificate. Cu 5 ani în urmă soiurile tehnice autohtone nici măcar nu erau cunoscute, însă în anii precedenți am înregistrat o creștere substanțială a popularității acestora. În ceea ce privește piața internă, consumul de vinuri este foarte redus, moldovenii apreciind mai mult vinul de casă. Astfel, o soluție cred că ar fi dezvoltarea oenoturismului local. Acestea rămân a fi provocările pentru viitor, cărora cred că le vom face față împreună”, a spus Gheorghe Arpertin.

Vasile Luca, secretar de Stat în cadrul MADRM, susține că vinificatorii din Republica Moldova au devenit mai competitivi pe piețele externe datorită schimbărilor implementate în ultimii ani. Totodată, cele mai importante cantități ce au fost exportate constituie vinurile în vrac, iar producătorii ar trebui să dezvolte producerea vinurilor îmbuteliate, distilate ce ar asigura o plus valoare acestora.

„Cred că perspectivele vinificatorilor din țară sunt promițătoare, lucru confirmat și de rezultatele înregistrate în anul trecut, când a fost obținută o cantitate substanțială de vin de calitate sau de locurile de frunte pe care s-au clasat vinurile moldovenești în cadrul concursurilor internaționale. Cel mai important pentru noi este că, unele dintre cele mai apreciate vinuri sunt cele produse din soiuri autohtone. Una dintre provocările cu care ne-am confruntat a fost numărul mare de întreprinderi mici care au un sortiment și ofertă ce nu întotdeauna corespunde cerințelor pieței. Am înregistrat o creștere substanțială a exporturilor de vinuri autohtone. Piața este în continuă schimbare, iar noi perfecționând calitatea și studiind preferințele consumatorilor avem toate șansele să devenim unii dintre cei mai buni”, a menționat Vasile Luca.

Doina Nistor, directoarea Proiectului de Competitivitate finanțat de USAID și Suedia, a relevat pentru Agrobiznes că producătorii din țară au investit peste 3 milioane de dolari pentru dezvoltarea întreprinderilor vinicole și au beneficiat de granturi în valoare de peste 800 de mii de dolari în cadrul Proiectului de Competitivitate.

„Proiectul de Competitivitate împreună cu ONVV investește mult în programe de calitate în care participă peste 40% din vinăriile din Moldova. Un progres excepțional au înregistrat vinăriile de tranzit ce au fost înființate încă în timpul sovietic, care au obținut rezultate remarcabile în cadrul expozițiilor internaționale. Această apreciere independentă confirmă calitatea vinurilor moldovenești. Programul „Struguri de calitate” promovează inovația și știința, în cadrul căruia sunt studiate așa probleme ca: influența încălzirii globale asupra calității strugurilor din Moldova, ce soiuri vor fi solicitate pe piață în următorii 5-10 ani, cum diferă zonele vitivinicole. Soiurile autohtone au un potențial remarcabil, cum ar fi soiul Viorica, apreciat în cadrul Modus Wine, unul dintre cele mai renumite concursuri internaționale. Anume investițiile permit obținerea vinului de calitate, inclusiv a vinului îmbuteliat ce asigură un profit mai înalt. O altă sursă de venit pentru producătorii vitivinicoli din țară constituie oenoturismul, În total, veniturile vinăriilor din turism sunt estimate la peste 7 milioane de dolari, respectiv este un sector ce trebuie promovat și dezvoltat”, a conchis Doina Nistor.

Vinurilor autohtone le revin 6% din exportul total a Republicii Moldova. Iar valoarea totală a exportului vinurilor pentru anul vitivinicol 2018 a fost de 2,886 miliarde de lei, cu 11% mai mult decât în anul 2017. Totodată, Moldova rămâne a fi țara cu cea mai mare densitate a podgoriilor din întreaga lume.



agrobiznes.md