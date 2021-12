În atenția turiștilor! Ce șpagă mai primește polițistul din Rusia: țăiței, hrișcă, vodcă și hârtie igienică...

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

Am venit facturile pentru încălzire și apă caldă iar prețurile sunt cu sume impunătoare de bani. Fapt ce nu i-a bucurat pe cetățenii Republicii Moldova.

In 2001, pe vremea când viitorul ministru al economiei Andrei Spînu era școlar în satul Ratuș din raionul Criuleni, ex președinta parlamentului Republicii Moldova, Eugenia Ostapciuc era frământată de o întrebare existențială: „Noi ce? Nu știm de...

Cinismul stataliștilor care conduc acest teritoriu de 30 de ani, teritoriu furat de la români, nu are margini. Mai nou, un fost ministru al Apărarii vrea ca românii să lupte cu arma în mână pentru a apăra... statul „neutru”, „independent” și...

În timpul relației ”contractuale” cu afaceristul din Novosibirsk , polițiștii au primit în total 304 mii de ruble, a declarat procuratura, amintind că, în 2018, Noskov a primit o altă mită de la un alt antreprenor, sub forma unei livrări care conținea două baxuri cu 84 de pachete de tăiței instant, 24 de cutii de hrișcă, 24 de sticle de vodcă, 12 sticle de vin și 5 pachete de hârtie igienică.

Instanța i-a condamnat pe Noskov, în vârstă de 37 de ani, și pe Tarasov, în vârstă de 39 de ani, la șapte ani de închisoare cu suspendare, plus o perioadă de probă de patru ani și, de asemenea, i-a degradat și le-a interzis dreptul de a mai lucra în structurile de aplicare a legii timp de 3 ani.

Pe 6 şi 9 august 1945 forţele aviatice ale Statelor Unite au lansat bombele nucleare Little Boy şi Fat Man peste oraşele japoneze Hiroshima şi Nagasaki. Pe 26 aprilie 1986, reactorul numărul...

O femeie din SUA a mărturisit că a mâncat cenușa soțului ei mort și spune că a ajutat-o să piardă aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun.

Israelul a detectat un prim caz de infectare cu subvarianta Delta Plus a coronavirusului. Purtătorul subvariantei este un copil de 11 ani venit din Europa. Potrivit Times of Israel, acesta...

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)