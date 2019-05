În așteptarea sfârșitului

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Interlopul Grigore Caramalac deține cote în toate afacerile pe care le are sau la care participă în Moldova Andrei Tranga. Cei doi se cunosc din anii 1990 și sunt prieteni. Mai mult, legătura dintre Tranga și Caramalac, zis Bulgaru, este consfințită și în denumirea...

Papa Francisc sosește, vineri, în România, pentru o vizită istorică între 31 mai şi 2 iunie. Călătoria apostolică a papei Francisc în România are loc la 20 de ani după cea efectuată de Sfântul Ioan Paul al II-lea, în 1999, şi se desfăşoară...

Înăbușit în praf, inspiră adânc. Sare de pe scaun. Constată că ochii îi deveniseră mai mici, că ridurile faciale i se înmulțiseră, că mâinile îi erau scorțoase, iar picioarele nu-l mai țineau. Nu înțelege dacă are în ochi praf sau păr, dar oricum e ceva alb. Nu pricepe dacă e praf sau piele moartă atunci când își linge buzele. Se uită fără privire la ceasul cel negru, cu ilustrații romantice și aurii, care i-a fost foarte drag. Este într-adevăr ora trei. La televizor se spune că e dimineață, dar el vede că e noapte. Scââârț…

Își imaginează că peste vreo șase minute s-ar putea auzi, la numai câțiva pași, sunetul unor chei. Și da, este de-acum pregătit să sară în picioare și să o întâmpine. Are și un buchețel de flori pe masă, cam ofilit, dar special pregătit pentru ea. Rămâne însă pe loc, pentru că, din păcate, nu se întâmplă nimic.

