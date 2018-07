În ce caz bronzul provoacă cancer la piele

Zilele acestea, o piele bronzată pare să fie un țel important pentru cele mai multe persoane, care se expun ore în șir la soare pentru a căpăta nuanța dorită de bronz. Chiar dacă o piele bronzată este frumoasă și sexy, din păcate sunt puțini cei care cunosc adevăratul preț al acesteia.





Soarele poate deveni inamicul numărul 1 al frumuseţii şi al sănătăţii pielii, atunci când expunerea este excesivă şi fără fotoprotecţia corespunzătoare. Razele ultraviolete sunt de trei feluri: UVA, UVB, UVC. Razele de tip UVC sunt oprite de atmosferă, iar razele UVA şi UVB te afectează chiar şi atunci când cerul este înnorat.

Razele UVA, 98% din cantitatea de raze UV, sunt vinovate de îmbătrânirea prematură a pielii şi de apariţia cancerului cutanat, iar razele UVB, ce totalizează 2% din cantitatea de UV, încălzesc pielea, provoacă arsurile şi determină apariţia bronzului şi a petelor pigmentare.





Dermatologul Ross Perry explică: “O arsură apare în momentul în care pielea este afectată de soarele care provoacă roşeaţă, inflamaţie şi chiar durere. Bronzul nu este altceva decât reacţia de apărare a pielii contra ultravioletelor. Bronzul nu este nesănătos sau periculos dacă este progresiv. Totul depinde de fototipul pielii. Cei care mai deschide trebuie să se expună la soare perioade scurte de timp. Cel mai rău lucru pe care îl poţi dace este să te arzi sperând că arsura se va transforma în bronz.”

Cand vine vorba despre mers la plaja si despre bronzat majoritatea persoanelor sunt de parere ca aceasta activitate este perfect sanatoasa, sau ca cel putin nu pericliteaza cu nimic bunastarea organismului. Din cauza acestor opinii eronate, medici de specialitate profita de orice ocazie pentru a avertiza populatia ca expunerea irationala la soare favorizeaza aparitia celei mai agresive forme de cancer cutanat - melanomul malign.

Pentru a pune punct tuturor suspiciunilor si ideilor eronate va prezentam cele mai frecvente mituri legate de expunerea la soare!

Mit și adevăr



Mit: Produsele cu factor de protectie solar SPF ridicat previn afectiunile cauzate de radiatiile solare.

Adevar: Produsele cu factor de protectie SPF 15 sau mai mult sunt eficiente impotriva razelor ultraviolete B (UVB) - considerate a fi principalul factor de risc pentru aparitia arsurilor solare si a cancerului de buze. Insa, in cazul razelor ultraviolete A (UVA) nu au fost stabilite standardele de protectie, motiv pentru care este bine de stiut ca acest tip de raze constituie factor de risc pentru reactiile fotoalergice si pentru aparitia prematura a ridurilor.

Utilizarea produselor cu protectie solara nu permite cresterea perioadei de expunere la soare!

Mit: O piele bronzata este protejata de afectiunile cauzate de radiatiile ultraviolete (UV).

Adevar: Contrar credintei populare, nu exista asa-numitul termen "bronz sanatos". O piele bronzata presupune existenta unei deteriorari a pielii cauzata de radiatiile ultraviolete si in niciun caz nu protejeaza pielea de aparitia arsurilor solare, de exemplu.

Mit: Expunerea excesiva la soare este asociata doar cu aparitia cancerului de piele si a ridurilor.

Adevar: Pe langa afectiunile metionate mai sus, expunerea prelungita la soare presupune aparitia cataractei si/ sau a degenerescentei maculare. Deci, pe langa protejarea pielii, trebuie sa va protejati si ochii de radiatiile UV.

Mit: Tipul de piele si perioada de expunere sunt singurii factori care induc sensibilitatea la radiatiile UV.

Adevar: Tipul de piele si perioada de expunere la soare sunt doar doi dintre factorii de risc care conduc la aparitia afectiunilor cutanate.

Alti factori:

- anumite medicamente (ca de exemplu: anticonceptionale, antidepresive triciclice si sulfonamide)

- boli autoimune (lupus eritematos).

Mit: Persoanele de culoare (ca de exemplu, afroamericanii) nu au nevoie de protectie impotriva razelor ultraviolete.

Adevar: Melanina este substanta pigmentara inchisa la culoare prezenta in piele, par si membranele ochiului. De asemenea, aceasta constituie si factorul natural de protectie al organismului impotriva radiatiilor solare. Astfel, cu cat in organism exista o cantitate mai mare de melanina, cu atat protectia naturala impotriva radiatiilor UV este mai mare. Cu toate acestea, medicii de specialitate le recomanda persoanelor de culoare sa foloseasca creme fotoprotectoare si sa nu exagereze cu expunerea la soare.

Mit: Cancerul de piele apare numai la persoanele varstnice.

Adevar: Este total eronat. Melanomul ocupa locul secund in topul celor mai frecvente forme de cancer in randul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 15 si 20 ani. Detectarea precoce a acestei forme de cancer este vitala pentru salvarea vietii pacientului!

Mit: Bronzul nu afecteaza sanatatea. Numai arsurile solare sunt periculoase!

Adevar: Fals. Nu exista "bronz sanatos". In realitate, bronzul poate fi la fel de periculos ca o arsura solara.

Atentie! Chiar daca bronzul este superficial, persoana tot este expusa riscului aparitie cancerului de piele. Din aceasta cauza este indicat sa va expuneti la soare numai in perioadele recomandate de specialisti (pana in ora 10:00 si dupa ora 17:00), si sa utilizati in permanenta produse cu factor de protectie SPF 15.

Mit: Produsele cu protectie solara sunt recomandata numai in timpul expunerii la soare, pe plaja.

Adevar: Fals. Radiatiile solare pot afecta pielea in orice moment, chiar si cand cerul este acoperit cu nori. Trebuie mentionat ca in randul medicilor deja s-a implementat notiunea de "cancer cutanat de stanga", mai exact este vorba despre cancer de piele manifestat pe mana stanga si provocat de expunerea mainii in timpul conducerii unui automobil.

Expunerea moderată la soare este benefică pentru organism, contribuind la sintetizarea vitaminei D și la îmbunătățirea stării de spirit prin eliberarea în corp a endorfinelor.