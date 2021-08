În ciuda amenzilor mari, turiștii iau nisip de pe plajele din Sardinia și îl vând pe internet

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Numele Furdui are o istorie complicată şi foarte interesantă.

Japonia, astăzi, 6 august, comemorează 76 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima. Comemorarea din acest an vine cu o controversă legată de refuzul Comitetului Internaţional Olimpic...

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

După construcția Complexului Nidroenergentic de la Novodnestrovsk de către Ucraina, au fost înregistrată reducerea debitelor máxime cu aproximativ 30%, creșterea de 2 ori a debitelor minime. Nivelul apei in fluviu crește sal scade în funcție de deversarile...

Uleiul de cocos este considerat un superaliment, dar și un ingredient foarte valoros în cosmetică. Este bogat din punct de vedere nutrițional, iar acesta are numeroase beneficii pentru organism.

La sfârșitul lunii iulie, un localnic a surprins un cuplu în timp ce umplea o sticlă cu nisip, motiv pentru care a alertat autoritățile. „Când au sosit polițiștii, cuplul a negat acest lucru și chiar a încercat să ascundă sticla sub un prosop de plajă”, a spus Andrea Abis, care este primarul orașului Cabras, un oraș și o municipalitate care se mândrește cu 20 de mile de coastă curată, potrivit The Guardian . Cuplul a fost amendat pe loc cu 1.000 de euro, însă, în fiecare vară situația se repetă în nenumărate rânduri. Amenzile pentru astfel de fapte încep de la 500 de euro și ajung la 3.000. Și în ciuda sumelor mari, oamenii nu sunt descurajați să fure nisipul pe post de suvenir. În 2019, un cuplu francez care a vizitat Sardinia a fost prins cu 40 kg de nisip în portbagajul SUV-ului. Poliția a descoperit nisipul înghesuit în 14 sticle de plastic luate de pe o plajă din Chia, sudul Sardiniei. „Acesta a fost cel mai uimitor caz de până acum. Cuplul și-a dorit nisipul pentru a decora acvariul” , a declarat Carlo Lazzari, comandantul grupului de poliție financiară din Olbia.

În fiecare an, turiștii aleg să se întoarcă acasă cu un suvenir mai puțin obișnuit, cu nisipul de pe plajele unde își petrec vacanța. Practica este foarte des întâlnită, astfel că, avertizează autoritățile, dacă „hoții de nisip” nu se opresc din a mai face asta, renumitele plaje ar putea chiar să dispară. Și chiar dacă nu dispar, devin din ce în ce mai puțin plăcute și, deci, mai puțin populare.

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

