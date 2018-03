În ciuda asigurărilor OSCE, Tiraspolul își întărește „terminalul vamal” de la Gura Bâcului - Bâcioc

La 22 martie 2018 Comisia Unificată de Control s-a întrunit în or. Bender în şedinţă neordinară, care a fost prezidată de delegația Federației Ruse. În cadrul şedinţei s-au examinat 2 subiecte, potrivit unui comunicat al Delegației moldovenești la Comisia Unificată de Control.



La propunerea delegaţiei ruse, CUC a eliberat din funcție doi observatori militari din partea Federației Ruse. Comisia a aprobat de asemenea raportul săptămânal al Comandamentului Militar Întrunit (CMÎ) privind situaţia în Zona de Securitate pe perioada 14 – 21 martie 2018.

Delegația Republicii Moldova a difuzat informația IP Bender, potrivit căreia, începând cu luna martie 2018, pe perioada zilei, a.n. ”structuri de forță transnistrene” au intodus în mod ilegal în or. Bender, raion cu regim sporit de securitate, 2 posturi mobile formate din 3 persoane în echipament militar, care efectuează controlul persoanelor sub pretextul respectării ”legislației migraționale” a regiunii transnisnistrene.





Abordând chestiunea redeschiderii circulației pe podul peste r. Nistru din preajma satelor Gura Bâcului și Bâcioc, delegația transnistreană a distribuit o adresare, prin care a confirmat în mod repetat că reprezentanţii Tiraspolului nu vor renunţa la modificarea infrastructurii postului instalat deja în s. Bâcioc şi că au mărit efectivul acestuia până la 8 angajați: ”grăniceri”, ”milițieni din cadrul serviciului migrațional” și ”vameşi”, care vor fi abilitaţi înregistrarea și controlul obligatoriu al tuturor cetățenilor și mijloacelor de transport ce vor circula peste pod.

Pentru a fi mai convingători, transnistrenii au difuzat și o adresare a administrației s. Bâcioc în susținerea construcției unei ”parcări” auto pentru mijloacele de transport de mare tonaj. Astfel, ei şi-au confirmat, de fapt, intenția de a amenaja în timpul apropiat o așa-numită ”parcare” cu infrastructura și funcționalitatea unui terminal vamal veritabil pentru diferite categorii de transport. Aceste acțiuni unilaterale reprezintă o dovadă incontestabilă a faptului că partea transnistreană refuză să respecte regimul Zonei de Securitate și angajamentele publice asumate anterior de către liderul de la Tiraspol.

În același timp Șeful misiunii OSCE la Chișinău, Michael Scanlan, după ce a întreprins ieri, 19 martie, o vizită la Tiraspol susține că liderul separatist Vadim Krasnoselski a spus că nu va extinde „terminalele vamale” sau „punctele de control” la podul Gura Bâcului – Bâcioc.

Sursa: deschide.md