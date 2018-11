În culisele istoriei /// UN REGE AL SCENEI DISPĂRUT ÎN GULAG

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Astăzi, cerul va fi noros. Vor cădea precipitaţii sub formă de lapoviţă, iar izolat va fi ceaţă. La Briceni şi Soroca sunt prognozate minus două grade Celsius, iar la Bălţi şi Orhei va fi minus un grad.

Intenția de vot în Partidul Politic „ȘOR” a crescut de trei ori în ultima jumătate de an, datorită activității liderilor formațiunii și a acțiunilor partidului, a remarcat luni, 26 noiembrie, în timpul prezentării rezultatelor unei cercetări sociologice,...

Angajații din sectorul public vor primi tradiționalele prime de la sfârșit de an, inclusiv așa-numitul al 13-lea salariu, în pofida speculațiilor opoziției. Asigurarea vine din partea liderului democraților, Vlad Plahotniuc. Acesta spune că subiectul a fost discutat la...

În iunie 1940 era deja la Chişinău, unde în scurtă vreme a fost angajat al Teatrului dramatic rus din RSSM. Convingându-se că arta teatrală sovietică e numai la nivel declarativ, iar în fond ea este dirijată ideologic, el nu se retrage odată cu armata roşie în iunie 1941, ci rămâne pe loc. În 1942 ajunge la Odesa unde fondează Teatrul Vasile Vronski, în care are trei roluri importante: antreprenor, regizor şi actor. El a beneficiat de faptul că primar al Odesei era basarabeanul Gherman Pântea, care reorganizase viaţa administrativă, economică şi culturală a oraşului de pe malul Mării Negre.

Celebritatea sa era legată de activitatea la teatrul din Odesa, unde Vasile Vronski, împreună cu colegul Mihail Cernov, dirijau cu gestionarea Teatrului Fars. Era o situație foarte interesantă, căci ambii erau actori de profiluri opuse, unul dramatic, cu roluri mai mult de îndrăgostiți, altul era actor de comedie, dar în viață totul părea inversat. Căci Cernov, comediantul celebru, era omul care dirija partea financiară a teatrului, iar Vronski era responsabil de partea directoratului artistic. Igor Nejnîi, în cartea sa Bîloie pered glazami (Trecutul îl am în fața ochilor, Moscova, 1963) descrie în paginile 77-78 această unică experiență teatrală de succes.

Mai întâi de toate eu consider că rolul Herţogului – nu este al lui Vronski, fiind cu totul altul prin temperamentul artistic şi prin felul său de a fi. Dar cu atât mai mare este măiestria unui actor demonstrată de acest înzestrat om, care demonstrează că pentru un talent veritabil toate rolurile sunt potrivite, că nu există roluri „avantajoase”, bune şi proaste.

„Ultima oară am văzut această piesă în 1918 în Teatrul Pasaj din Petersburg, în distribuţie avându-i pe Granovskaia şi Nadejdin. Piesa se numea altfel, dar nu în denumire rezidă problema. Cum nu contează nici faptul că subiectul piesei a fost sugerat de un banc din viaţa împăratului Vilhelm II sau chiar de-o bârfă înfrumuseţată de fantezia supuşilor săi. Tradiţional însă s-a considerat că actorii care-l joacă pe Herţog, se machiază „a lea Vighelm II”.

Noua orânduire comunistă a dorit cu tot dinadinsul să uite de timpurile anterioare, să şteargă memoria cu tot cu nume, cu tot cu oameni. Am încercat să găsesc dosarul lui Vasile Vronski, nume celebru în mediul artistic de până la 1940. Nu ştiu în care arhivă a fostului NKVD se păstrează, dacă se mai păstrează… Dar el a făcut epocă, fiind legat sufleteşte de Chişinău, de Basarabia şi chiar de Bucureşti… Leon Donici-Dobronravov, marele prozator și un excepțional cunoscător al subtilităților scenei de operă și teatru, i-a dedicat articolul Luminăția Sa V. Vronski în piesa Păcătoasa (Basarabia, 1923, din 27 noiembrie).

