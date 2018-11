În culisele Istoriei. Un om în căutare de sine: LEON DONICI

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

În perioada 23-27 octombrie am participat la cea de a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură din Timișoara, cu tematica „Țară, țară de adopție”, realizat de o echipă puternică, din care fac parte Robert Șerban, Oana Boca Stănescu, Ioana Gruenwald, Oana...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că o parte importantă a arealului românesc continuă să fie în afara graniţelor...

Iluzia optică „My Wife and My Mother-in-Law” („Soția mea și soacra mea”) este una din cele mai cunoscute din lume. Premisa e simplă – ori vezi în poză o tânără femeie care privește în depărtare, ori profilul unei femei bătrâne...

Un grup de activiști neidentificați a instalat panouri publicitare satirice in toată Londra pentru a sărbători contribuția serviciului militar rusesc GRU și a președintelui Vladimir Putin la Brexit, scrie Reuters.

Statele Unite încă ar putea să impună sancţiuni legate de construcţia gazoductului Nord Stream 2, care ar aduce gazul rusesc direct în Germania pe sub Marea Baltică, a declarat joi secretarul american pentru energie Rick Perry, informează Reuters.

Autoritățile din Austria au anunțat reținerea sub acuzația de spionaj a unui colonel în retragere al armatei austriece. Potrivit reprezentantului oficial al Ministerului Apărării al Austriei, Michael Bauer, serviciul de contrainformații militare a descoperit cazul de spionaj cu...

Opoziția recurge la atacuri josnice, când nu mai are argumente. Astfel a reacționat prim-ministrul Pavel Filip la acuzațiile făcute de liderul PAS, Maia Sandu, precum că familia sa ar fi monopolizat exportul de nuci.

Doi agenţi de poliţie au fost răniţi după ce un vehicul a lovit, vineri, convoiul premierului belgian, Charles Michel, şi al omologului britanic, Theresa May, pe o autostradă din Belgia, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate belgiene.

Numai la Paris am simţit cât de mult iubesc Basarabia. Nu Chişinăul şi pe chişinăuieni, ci Basarabia, acest pământ minunat. Poate, pentru că într-însul s-au mai păstrat trăsăturile patriarhale, cari nu sunt în Apus şi care au dispărut pentru totdeauna din Rusia. (S. Leahu. În casa scriitorului.//Pagini basarabene, 1936, Chişinău).

Revista Naşe nasledie (nr. 1, 1990) a publicat fragmente din cartea de memorii Otrajenia de Zinaida Şahovschi, unde am descoperit descrierea ultimelor zile de viaţă ale lui Leon Donici: „La Remizov i-am întâlnit pe P.P. Suvcinski cu prima lui soţie, V. Gucikova – se vorbea pe atunci mult despre muzică – şi pe C. Mociulski, atent şi bine instruit, pe Mihail Osorghin, care fiind în ochii mei un om de rând, nu mă prea stingherea. Iar uneori pe nefericitul Leonid Dobronravov, care se înăduşea din cauza tuberculozei. În cele din urmă Dobronravov a nimerit la spital, şi pe loc Alexei Mihailovici, întristat, mi-a comunicat acest lucru şi m-a trimis să-l vizitez pe omul acesta aproape necunoscut mie şi pe care nici el nu-l prea preţuia parcă, judecând după felul cum îl lua peste picior. Dobronravov murea într-un salon comun. Desigur că nu m-a recunoscut. Florile mele subţiri au lunecat din mâinile lui. El aşa şi n-a înţeles cine sunt eu, iar de salutul lui Remizov nu mai avea nevoie”.

Nichifor Crainic remarcă în memoriile sale: „La Paris a devenit publicist rus, scoţând o gazetă de luptă împotriva bolşevismului şi pentru drepturile româneşti ale Basarabiei. Minunate scrieri ne-a trimis el din acel timp! Cezar Petrescu le mai păstrează poate. Ale mele s-au risipit împreună cu o imensă corespondenţă literară şi manuscrise confiscate ilegal şi absurd în noaptea de 29 decembrie 1933, când am fost arestat”.

„Câţiva ani, a trăit aici între noi, scria mai târziu Nichifor Crainic, zi şi noapte, sărac şi boem cum erau mai toţi „gândiriştii”. Adesea redacţiile improvizate ici şi colo de Cezar Petrescu sunt singurele lui adăposturi de om care n-avea unde să-şi plece capul. Leon Donici era substanţialmente bun, iubitor de oameni şi impersonal. Când apărea între noi, la redacţie, la restaurant, în cafenea, pretutindeni purtând cu el un geamantanaş cu manuscrise şi câteva rufe – toată averea lui – ironia bucureştenilor îl făcea să râdă el însuşi cu hohote. Nu se supăra, fiindcă ştia că nici noi nu eram mai bogaţi decât el. Comunicativ şi vorbăreţ, avea totdeauna mii de lucruri de spus din acea fabuloasă lume rusească, pe care noi aceştilalţi n-o cunoşteam decât din romane” (Gândirea, nr. 6, 1936).

„Parcă îl văd, cu statura lui înaltă, cu vocea lui puternică, făcându-şi intrarea grăbit în redacţia fostului cotidian local Dreptatea, ce milita pe aici, în urmă cu un deceniu, şi aducând secretarului de redacţie nuvele ca Recviem, Antihrist, În drum spre Emaus şi alte însemnări critice, corectate cu plăcere, în ceea ce priveşte ortografia, de către prieteni, întrucât dânsul, deşi moldovean după mamă, uitase să mai scrie româneşte, limba pe care de mic copil o învăţase de la bunicul său, preotul Petre Donici, şi acum, la vârsta de treizeci de ani, începuse s-o înveţe din nou.

A venit la Chişinău şi parcă şi-a început viaţa din nou. Pentru ziarele şi revistele locale el e un simplu începător. Pentru oamenii politici de aici nu prezintă niciun interes. Numele lui, cunoscut în lume, în Basarabia era aproape necunoscut. Şi el are curajul s-o pornească de la capăt. Reînvaţă limba română numai în cinci luni, adoptă semnătura străbunicului său Donici. Şi cu o înverşunare de invidiat colaborează la publicaţiile ruseşti şi româneşti.

Debutează în literatură cu o naraţiune intitulată profetic În căutarea veşnicului adevăr (1909). În 1910 publică povestirea Mon plaisire care a apărut imediat şi în limba germană. În 1913 în revista Zavetî este tipărit romanul Noul seminar, care în 1914 apare în volum şi este tălmăcit în limbile: engleză, germană, franceză. Afirmarea sa în elita literară s-a produs fulgerător. Maxim Gorki constata: L. Dobronravov este un scriitor de mare nădejde; având în vedere ceea ce a produs, aşteptăm de la el cu speranţă, el este o mare făgăduinţă a literaturii noi… Iar Gheorghe Plehanov remarca în aceeaşi cheie: …Dintre toţi scriitorii noi citesc cu plăcere numai pe Dobronravov. Are un talent adevărat. Continuă cele mai nobile tradiţii ale literaturii!

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)