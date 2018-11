În culisele Istoriei: Ion Inculeţ - Omul potrivit la timpul potrivit

Trei candidați au șansele cele mai mari s-o înlocuiasca începand cu luna decembrie pe actualul cancelar german Angela Merkel în funcția de președinte al Uniunii Creștin-Democrate (CDU). Este vorba despre Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz și Jens Spahn.

Creșterea capacităților economice și militare ale Chinei, precum și comportamentul agresiv al Rusiei, au făcut ca Occidentul să se trezească din nou în fața realităților Războiului Rece. Dar, conform generalului Joseph Dunford, președintele Joint Chiefs of Staff, este prea...

Facebook a transmis luni că a decis să retragă anunţul antiimigraţie promovat de Partidul Republican american în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului, reţeaua de socializare motivând că acest anunţ are un 'conţinut senzaţionalist' care excede politicile de...

Horoscop 7 noiembrie 2018. Ziua de azi se află sub culorile optimismului pentru această zodie care poate încasa foarte mulți bani.

FIFA se pregateste sa produca o schimbare uriasa in fotbal. Mondialul se va extinde de la 32 de echipe la 48.

În fracţiunea ţărănească s-a spus astăzi, că eu nu fac ceea ce s-ar cuveni şi n-am muncit cât a trebuit. Eu, domnilor, până la vârsta de 15 ani am fost ţăran şi interesele ţărănimii îmi sunt scumpe! Fiecare pas al meu este pătruns de iubire faţă de ţărani şi fiecare pas al meu a fost dictat de interesele şi nevoile ţărănimii; eu întotdeauna am fost pentru ea şi niciodată nu m-am lepădat de ea. Domniile voastre cunoaşteţi bine părerile mele şi evoluţia lor, şi iată vă spun, că tot ce se face acuma se face în interesele ţărănimii noastre. Aici se spunea, că se poate sta la o parte. Poate, dar nu ţăranii, care în afară de pământ nu se pot aştepta la nimic. Şi eu cu conştiinţa curată vă spun, că actul unirii, care se săvârşeşte astăzi, se face pentru binele ţărănimii şi conştiinţa mea, a alesului ei, este curată.

Dintre numeroasele pilde de adevărată diplomaţie de care a dat dovadă I. Inculeţ oferă una singură spicuită din cartea lui Gherman Pântea Rolul organizaţiilor militare moldoveneşti în actul unirii Basarabiei (Chişinău, 1932). Din conspectul cuvântării de încheiere la şedinţa Sfatului Ţării din 27 martie 1918 rezultă tot dramatismul situaţiei lui Ion Inculeţ: „Cu adâncă emoţiune vă aduc la cunoştinţă rezultatul votării. Domnia voastră cu unanimitate de voturi m-aţi pus în capul Sfatului Ţării şi în mod cinstit, ca un revoluţionar adevărat şi democrat, am muncit pentru binele poporului.

În tumultuoasele zile de octombrie 1917 profesorul Petre V. Haneş se afla la Chişinău. Evenimentele acelor tulburi timpuri nu puteau să nu-şi găsească oglindire în paginile scrise de Domnia Sa. Intuiţia lui profesională de istoric literar l-a ajutat să selecteze fără greş momentele cele mai importante: „Deputaţii sunt poftiţi să aleagă pe prezidentul Sfatului Ţării. Auzisem că pe I. Pelivan, cunoscut ca cel mai bun moldovean. Auzisem vorbindu-se mult de el, din acest punct de vedere, la Chişinău, dar nu-l văzusem încă. În şedinţa aceasta de constituire a Sfatului Ţării, între deputaţii care plângeau la auzul lui Deşteaptă-te, române, cântat în clipa deschiderii şedinţei, am băgat de seamă pe unul blond cu ochelari, îmbrăcat ruseşte. Era tocmai I. Pelivan...

Am cerut lui Kerenski să dea permisiune soldaţilor şi ofiţerilor ce intrau în delegaţie să plece în Basarabia; permisiunea a fost dată, cu atât mai mult cu cât Basarabia era considerată, din punct de vedere al revoluţiei, ca o Vandee. Revoluţionarii din Petrograd trebuiau să iniţieze pe cei din Basarabia.

Martori oculari ai restructurării, noi cunoşteam prea bine procesele analoage care se petrec sub ochii noştri. Eroii aveau alte nume, dar esenţa proceselor era sinonimă.

Aş dori să reţinem atenţia asupra acestei teze. În ea e rezumatul lecţiei pe care politicianul de mai târziu Ion Inculeţ îl va folosi efectiv la Chişinău. Şi ceea ce pentru unii însemna o simplă mişcare de giruetă, pentru el era o necesitate dictată de experienţa revoluţiei ruse. A doua lecţie de activitate revoluţionară a însuşit-o practic, activând în Sovietul de la Petrograd: „În primul Soviet de la Petrograd am intrat şi eu, fiind delegatul Uniunii profesorilor, şi astfel am avut ocaziunea să cunosc acolo de aproape, personal, pe toţi membrii de frunte, începând cu Kerenski, Lenin, Troţki; să cunosc de asemenea de aproape dedesubturile luptei ce se desfăşura şi să particip la această luptă, în scopurile mele, în modul cel mai efectiv”.

...Însă pentru a învinge în revoluţie, trebuia să ştii alături de cine sau contra cui să lupţi.” (Sublinierea îmi aparţine – Iu. C.)

În paginile de memorii adunate sub genericul O revoluţie trăită, tipărite în revista Generaţia Unirii (nr. 1, 10 aprilie 1929), găsim impresiile personale ale lui Ion Inculeţ, care nu scapă prilejul să prevină cititorul că se va referi numai la evenimentele la care a participat personal: „Mi-aduc aminte de starea mea sufletească de atunci. Fiu de ţăran-moldovean dintr-un sat răzeşesc - Rezeni - aşezat de Ştefan cel Mare la hotarul dintre judeţele Lăpuşna şi Tighina. Moldovenii – fără drepturi politice – erau la bunul plac al clasei conducătoare. Pământul strămoşesc – robit şi el în mâini străine. Limba străină în şcoli, biserică şi dregătorii. Dispreţ manifestat, cu ocazie şi fără ocazie, faţă de poporul băştinaş, din partea celor care cârmuiau...

Nicolae Popovschi i-a dedicat o schiţă aparte rămasă în manuscris în unul dintre caietele sale de însemnări. Schiţa memorialistică a fost scrisă sub formula unui scenariu cinematografic. Fiecare scenă reînvie un episod: „Anul 1906, dacă nu mă înşel. Un comitet din cinci inşi, înfiinţat la Chişinău, sub îndemnul şi cu mijloacele aduse de Constantin Stere, a început să scoată întâiul ziar românesc – Basarabia. Printre colaboratori era şi Ion Inculeţ, pe atunci elev al Seminarului Teologic, nu ştiu din ce clasă. Primea 20 sau 25 de ruble pe lună. Semna „Ion Gându”. Parcă-l văd, seara, într-o cameră din clădirea redacţiei de pe str. Armeană colţ cu Brătianu (Podolscaia), cu paltonul aruncat pe spate, cu gulerul ridicat, aplecat deasupra mesei. Eu eram membru în comitet. Cu Inculeţ n-am schimbat atunci nici o vorbă”.

Ironiile prietenilor sunt un indiciu ce reflectă obişnuinţa lui de dedublare şi amicii nu scăpau ocazia să facă haz pe socoteala abilităţii lui proverbiale. Revista Viaţa Basarabiei, chiar în numărul jubiliar dedicat activităţii lui Ion Pelivan (nr. 7 – 8, 1936), plasează o epigramă sugestivă, pe care autorul n-a dorit s-o semneze, dar este limpede că face parte din cercul de prieteni:

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)