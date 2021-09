În culisele istoriei: OMUL CARE A ORGANIZAT SFATUL ȚĂRII

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de...

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Inceputul de secol al XVI-lea aducea in tinuturile inzapezite ale Rusiei un monarh cum lumea nu mai vazuse inca de pe vremea imparatilor romani. Sadic, mistic, sangeros dar in acelasi timp diplomat...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Maia Sandu pleacă la New York, SUA, unde va participa la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

Pe lângă mirosul frumos pe care îl are, floarea de lavandă are proprietăți sedative ușoare, făcând parte din categoria plantelor care ajută la combaterea nervozității, atacurilor de panică, a anxietății și a palpitațiilor. Alături de aceasta stau și plantele...

În 1919 s-a aruncat de bună voie în ajutorul țăranilor basarabeni, care rămăseseră profund nedumeriți de cele ce se petreceau chiar sub ochii lor, fiind nepregătiți pentru activitate în noile condiții sociale. Publicistul din el găsește de cuviință să înșire pe hârtie o simplistă expunere a unor noțiuni politice care necesitau explicații. Acea broșurică, intitulată Țăranul liber și subintitulată Abecedar politic pentru țărani, scrisă cu alfabet chirilic, trebuia să găsească un viu ecou în inimile atinse de marile probleme. Chiar și bibliografii au uitat să menționeze acea apariție modestă de la 1919...

Cu puteri limitate, noi am început lupta, ca marinarul îndrăzneț, care în barca sa mică se aruncă în valurile înfuriate ale mării, cu speranța de a se întoarce spre țărmurile natale. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, noi ne-am atins scopul și făcând totul ce este posibil pentru crearea acestui organ, noi predăm cârma în mâinile D-voastră, ca D-voastră cu bine să îndreptați barca către țărmurile, unde o așteaptă cu nerăbdare copiii adevărați ai Patriei. Din partea noastră dorim succes Sfatului Țării în munca lui pentru folosul Basarabiei, ca frații noștri de pe front să-și vadă țara natală scăpată de acele nenorociri, cari o bântuie astăzi de la un capăt la altul”.

La 21 noiembrie 1917, la deschiderea lucrărilor acestui for legislativ, el s-a prezentat în fața delegaților, având conștiința împăcată, fiind unul dintre cei trei deputați care au vorbit românește:

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

