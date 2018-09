În Europa de Est se dezvoltă o nouă criză, care va afecta economia şi societatea generaţiilor viitoare: o penurie de profesori. O soluţie temporară este reangajarea profesorilor ieşiţi la pensie

Începutul acestei luni a însemnat pentru peste un milion de elevi din Ungaria începutul unui nou an şcolar, ocazie cu care guvernul a prezentat un curriculum naţional îmbunătăţit, cu ajutorul căruia ţara să se ridice din nou. Au fost promise fonduri suplimentare sistemului de învăţământ şi o atenţie deosebită din partea guvernanţilor. Însă începutul anului şcolar este umbrit de date dramatice: sistemul se confruntă cu lipsa a peste 4.000 de profesori.





„Penuria de profesori este dramatică în Ungaria“, scrie Portfolio.hu, un portal maghiar de ştiri economice. De probleme de aceeaşi natură se lovesc mai toate statele din regiune, inclusiv Cehia, singura economie est-europeană inclusă în grupul celor dezvoltate.

În Ungaria, opoziţia socialistă a calculat că anul acesta din sistemul de învăţământ lipsesc 2.000 de cadre didactice, ceea ce face ca profesorii care predau în prezent şi elevii să se simtă suprasolicitaţi. Mulţi dintre profesori şi-au abandonat profesia sau au emigrat, spune Agnes Kunhalmi, lidera Partidului Socialist Ungar. Un studiu al Uniunii Democrate a Profesorilor apreciază penuria de profesori la 4.000-5.000 de persoane, potrivit Magyar Idık. Site-ul de ştiri 24.hu†a numărat anunţuri în care guvernul căuta profesori pentru 696 de localităţi. Acestea sunt doar poziţiile cu normă întreagă. Klebelsberg Centre estima în august că sistemul de învăţământ maghiar ar mai fi avut nevoie de peste 4.000 de cadre didactice. Tamas Szucs, liderul uniunii profesorilor, a declarat că sistemul se va confrunta în viitorul apropiat cu probleme şi mai mari legate de personal deoarece vârsta medie a profesorilor în funcţie este de 50 de ani. Din această cauză, mulţi se vor retrage curând din profesie. Criza din învăţământ nu este specifică niciunei părţi a ţării, afectând deopotrivă oraşele mari şi satele. În numeroase cazuri, anunţurile şcolilor arată că acestea caută profesori din „orice domeniu“, ceea ce înseamnă că sunt bineveniţi profesori cu orice specializare din cauza lipsei acute de personal, notează Daily News Hungary.





În Bulgaria, cel mai sărac stat din Uniunea Europeană, circa 40% din profesori vor atinge vârsta de pensionare în opt ani. Cifra este dată de Yanka Takeva, preşedinta sindicatului profesorilor bulgari, potrivit Novinite. Takeva apreciază că sistemul de educaţie se confruntă cu o lipsă „severă“ de cadre didactice, iar problema se va acutiza cu timpul.

Datele statistice arată că în primăvară circa 20.000 de studenţi de universitate erau pregătiţi pentru a deveni profesori. Însă Takeva susţine că doar jumătate din ei vor rămâne să lucreze în sistemul de învăţământ din Bulgaria.

La început de nou an şcolar, în Sofia, cel mai mare oraş din Bulgaria, cu circa 1,2 milioane de locuitori, erau 650 de posturi de profesor vacante. Aceasta înseamnă că problema este şi mai gravă în oraşele mici şi în mediul rural. Guvernul face eforturi pentru a reatrage în sistem profesorii ieşiţi la pensie. Ministrul învăţământului Krasimir Valcev a promis că din 2019 salariile cadrelor didactice vor creşte cu 20%, iar salariul mediu brut va deveni 1.300 de leva (665 euro). În prezent, salariul minim este de 760 de leva.

„Sunt 330 de milioane de leva (169 milioane euro) promise pentru majorarea graduală a 50% din salarii până la sfârşitul mandatului guvernului, iar salariul este aşteptat să ajungă la 1.500 de leva. În prezent, cea mai mare problemă este lipsa de profesori de matematică şi ştiinţe exacte“, a explicat ministrul Valcev.

În Slovacia, mulţi absolvenţi pleacă din facultăţile pedagogice fără vreun interes să găsească un post în sistemul de învăţământ, scrie The Slovak Spectator. Anul acesta, şcolile au publicat 3.000 de posturi vacante pe website-ul edujobs.sk, care colectează locurile disponibile din sistemul de educaţie.

„Cea mai evidentă penurie de profesori este în regiunea Bratislava“, se arată într-un comunicat al ministerului educaţiei, unde se precizează că profesorii cu calificări în limbi străine şi în domeniul IT au posibilitatea să-şi găsească locuri de muncă mai bine plătite în afara sistemului de învăţământ. În regiunea Bratislava sunt deschise peste 300 de posturi pedagogice. Directorii de şcoli au adesea probleme în a găsi pe cineva potrivit pentru poziţia liberă. Numărul locurilor vacante este cu 16% mai mare decât în urmă cu un an. Faţă de 2015, în prezent, pe edujobs.sk sunt de patru ori mai multe poziţii scoase la concurs. Însă tot mai puţine persoane răspund ofertelor. În medie, pentru un post se prezintă şapte persoane pe an. În 2015, numărul a fost dublu. De asemenea, creşte şi numărul instituţiilor care duc lipsă de profesori. Numărul de şcoli care anunţă posturi vacante a crescut cu 160% în ultimii trei ani.

În Cehia, deşi anul şcolar a început, mulţi directori de şcoli încă mai caută profesori, mai ales pentru matematică, fizică şi chimie, scrie Radio Praha. Deşi sunt mai bine plătite ca niciodată până acum, joburile din învăţământ atrag din ce în ce mai puţini tineri. Unii profesori pensionari au fost rechemaţi la post pentru a acoperi lipsurile din sistem. Penuria de profesori calificaţi încă nu este generală în Cehia, însă problemele persistă de ani de zile, mai ales în domeniul ştiinţelor exacte. O cauză sunt salariile mici, cel puţin mai mici decât în vest. În ultimii cinci ani, salariile profesorilor cehi au crescut cu aproape 20%, ajungând să fie cu circa 2.000 de coroane (78 euro) peste media naţională. Anul acesta, salariile vor fi majorate din nou, cu 15%, una dintre cele mai mari creşteri din sectorul public.

Însă nivelul la care vor ajunge remuneraţiile este, în termeni relativi, mult mai mic decât media din UE, mai ales în sistemul primar şi secundar de educaţie. Profesorii cehi câştigă doar 60% din ce câştigă alţi absolvenţi de facultate, cel mai scăzut procent din OCDE.

„Există un deficit de profesori la primul nivel de educaţie. La al doilea nivel şi la şcolile gimnaziale există o lipsă de profesori de matematică, fizică, IT şi materii vocaţionale. Adevărul este că acum şcolile îşi rezolva problemele recrutând pansionari calificaţi“, spune Marketa Seidlova, lider al Sindicatului din Educaţie din Moravia. Raportate la PIB per capita, salariile profesorilor cehi sunt printre cele mai mici din Uniune. Dintre cei care rămân în profesie, aproape jumătate riscă să fie afectaţi de sindromul suprasolicitării profesionale, al oboselii cronice.

