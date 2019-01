În explozia de la Magnitogorsk au fost identificate 22 din 37 de victime

Semnalele provenite de la sonda New Horizons a agenţiei spaţiale americane NASA confirmă că aceasta a trecut cu bine de Ultima Thule, cel mai îndepărtat obiect ceresc studiat vreodată de om și aflat la aproximativ 6,4 miliarde de kilometri de Pământ, potrivit BBC.

Așa cum bine se știe, cotropirea rusească și sovietică a Basarabiei a adus populației multe nenorociri. Pe lângă cele fizice, au fost și cele de natură sufletească. Totul s-a axat pe minciună și abuz de putere. Mai mult, culmea lipsei de bun simț, s-a insuflat sub amenințarea...

Prima săptămână din acest an este determinată de ninsori în anumite zone din ţară şi o uşoară răcire a vremii, transmite MOLDPRES.

Președintele SUA, Donald Trump, a provocat o adevărată nebunie în SUA, după ce și-a făcut poster-parodie după celebrul serial Game of Thrones. Pe acel poster apare Trump, iar pe imaginea președintelui scrie ”Sanctions are coming”, cu referire la celebrul motto al...

Ministerul Situațiilor de Urgență subliniază că operatiunea de cautare se desfășoară în patru ture, care trebuie periodic oprite din cauza amenințării prăbușirii zidurilor ramase in picioare. Sub daramaturi se pompeaza aer cald cu ajutorul unori instalatii speciale, mai ales ca noaptea temperatura aerului din Magnitogorsk coboara pana la -20 grade.

Rudele și prietenii victimelor din Magnitogorsk au identificat 22 din cei 37 de cetateni rusi, ucisi in urma prabusirii partiale a unui bloc de apartamente, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Urgențe din regiunea Celiabinsk.

