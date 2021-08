În Franța a fost realizată prima inimă artificială. Aceasta a salvat viața unui om

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Numele Furdui are o istorie complicată şi foarte interesantă.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Cel puțin cinci persoane au fost rănite în urma incendiilor violente de pădure care au devastat sudul Italiei în ultimele zile, în mijlocul celui mai dur val de căldură din această vară, relatează The Guardian. O fetiță de cinci ani a fost dusă la spital, starea ei de...

Un impact foarte puternic pe o șosea din nordul Spaniei. Mai mulți șoferi au intervenit pentru a opri un TIR care a scăpat de sub control. Bărbatul care conducea era beat și tocmai omorâse un om. Acesta a încercat să fugă, dar a lovit un autoturism, rănind câteva persoane. Printre...

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că peninsula Crimeea, care se află sub ocupație rusă nu va fi niciodată un teritoriu rusesc.

Dispozitivul cântărește 900 grame (aproximativ de trei ori greutatea inimii umane medii). Configurarea externă este puțin mai dificilă, pacienții vor trebui să transporte aproximativ 4 kilograme de echipament, inclusiv un controler, un sac de lichid și două baterii. În cazul pacientului de la Spitalul Duke, inima artificială va rămâne conectată de la distanță la sistemul spitalului, astfel încât medicii s-o poată monitoriza. La doar câteva zile după transplantul american, unul similar a avut loc în Napoli, Italia, marcând prima vânzare comercială a inimii Carmat, diferența fiind că transplantul acestui pacient a fost planificat. În viitor, inimile artificiale vor fi folosite fie ca substitut, în timp ce pacienții așteaptă una reală, fie ca o soluție pe termen lung.

La sfârșitul anului trecut, o companie franceză numită Carmat a primit aprobarea în Europa pentru prima inimă artificială completă. Adică pentru un organ format din materiale sintetice și biologice ce este destinat implantării în bolnavii care au nevoie de transplanturi de inimă. Cu jumătate de an mai târziu, primul pacient american, în vârstă de 39 de ani a primit una dintre aceste inimi.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

