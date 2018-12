În Letonia s-a desecretizat arhiva KGB. În lista agenților – mitropolitul ortodox de Riga

Pentru Cenaclul „Republica” și Atelierul „Vlad Ioviță” Centenarul a venit cu foarte multe călătorii în țară. Cele mai multe la București, însă despre ele am vorbit deja.

Investigație la Bruxelles după ce o rețea de comunicare diplomatică între oficiali a fost spartă de hackeri și mii de mesaje secrete au fost făcute publice, relatează The Guardian.

Facebook a permis unor companii din domeniul tehnologiei, precum Amazon, Spotify şi Microsoft, să aibă acces la mesajele private ale utilizatorilor, potrivit unor documente interne ale reţelei de socializare online, obţinute de The New York Times.

Se prea poate că unele dintre aceste amintiri pot fi găsite în manuscrisele lui „Moșul” așa cum îl numeam noi cu dragoste pe scriitorul Alexandru Cosmescu. Altă parte din ele și posibil cea mai bogată a fost risipită prin lume sub forma unor istorioare cu morală,...

2019 este anul in care Dacia lanseaza noile Logan si Sandero, dar si in care apare noul motor 1.3 TCE GPF pentru Duster.

Potrivit portalului Kompromat.lv, înainte de a intra in lumea bisericeasca, viitorul mitropolit a lucrat ca barman în restaurantul ”Tallinn” din Riga, unde a atras atenția ofițerului KGB Alexander Ișcenko. Acesta l-a recrutat pe Alexander, după care a început promovarea activă a acestuia pe scara ierarhica. Kudriașov a fost numit episcop în Letonia după moartea Mitropolitului Leonid.

Este interesant faptul că printre dosarele personale a fost găsit și unul pe numele lui Alexander Kudriașov, născut în 1939. Se pare că este vorba despre mitropolitul ortodox actual al Letoniei, Alexander. Ierarhul a fost recrutat de KGB în ianuarie 1982 și a lucrat pentru forțele de securitate sub pseudonimul „citately” (”cititorul”).

Arhivele Naționale din Letonia au desecretizat dosarele KGB, care au apartinut filialei serviciului secret al URSS din RSS Letonia. După cum reiese din datele de pe site-ul arhivei, au fost făcute publice mai multe mii de dosare care conțin informații despre activitatea agenților KGB, numele lor, diverse ordine emise de KGB, liste ale persoanelor care trebuie recrutate, liste ale celor deja recrutați etc. Unele documente sunt disponibile pentru toti utilizatorii. Este suficient să te inregistrezi pe site.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)