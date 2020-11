Mihai Popșoi, deputat PAS: „Dna Sandu nu are cum să numească un Dodon în funcția de premier. El nu are decât să meargă la Curtea Constituțională. Asta este o încerca...

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Luna in Berbec aduce multa actiune azi, cu atat mai mult cu cat se intalneste cu Marte, recent iesit din retrograde. S-a ridicat, si-a pus armura si este pregatit pentru lupta. O multime de planete astepta in preajma usilor deschise sa iasa din Capricorn, ca sa iti lase calea libera.

Iarna are alt gust dacă prepari acasă supe și mâncăruri din linte. Iar lintea nu este doar un ingredient sănătos, sățios și economic ci este lintea bogată în fibre. Fibrele solubile ajută la procesul de normalizare a nivelului de colesterol din sânge. Tot fibrele...

În 2002 Vladimir Voronin deținea în Parlament o majoritate constituțională de 71 de mandate și tot n-a reușit, sub presiunea străzii, să impună limba rusă în clasele primare din școli. Cât curaj au noii parteneri ai lui Dodon din Parlament să-și asume o asemenea luptă?

De asemenea, prin inițiativa lor, Dodon și oamenii săi încearcă să se mențină în conștiința publică în calitate de „dealeri” oficiali ai Moscovei, singurii, ca și cum, mandatați să promoveze în Republica Moldova interesele „lumii ruse”. E, indirect, o provocare adresată lui Renato Usatîi, concurentul lor de pe stânga eșichierului. Din cauza lui Usatîi, care i-a sustras o parte din electorat, Dodon și-a subțiat șansele de a obține un nou mandat de președinte. Și tot Usatîi, în cazul unor alegeri parlamentare anticipate, ar putea crea o alianță în Parlament cu partidele pro-europene, care încă nu par capabile să-și asigure o majoritate fără a recurge la serviciile unui partid-balama. O asemenea perspectivă i-ar reduce simțitor posibilitățile lui Dodon de a se înșuruba într-o nouă formulă de guvernare, așa cum i-a reușit (de trei ori) în ultimul an.

Ce s-a întâmplat între timp și de ce s-au preocupat din nou Dodon și socialiștii săi de soarta limbii ruse în Republica Moldova, după ce acesta a avut la dispoziție 4 ani ca să propună o asemenea inițiativă, iar în ultimul an, și o majoritate loială în Parlament? Recursul PSRM la unul din cele mai delicate subiecte politice din Republica Moldova trădează nu doar o firească disperare de a-și opri declinul după pierderea alegerilor prezidențiale. Calculul meschin al socialiștilor este să polarizeze și să destabilizeze societatea moldovenească, situație în care, după cum își imaginează ei, ar trece la conducerea uneia din cele două baricade ce ar rezulta astfel.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

