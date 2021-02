În plină criză pandemică, Dodon irosea din buget sute de mii de lei pentru cărți de vizită, pungi și plicuri

La fel, am atras atenția și asupra altor contracte de achiziție. Acestea au fost semnate în luna mai 2020, în perioada când infecția COVID-19 își continua răspândirea pe teritoriul R.Moldova, iar autoritățile anunțau despre creșterea numărului total de cazuri confirmate . Astfel, în perioada când în R.Moldova era valabilă starea de urgență, Guvernul mergea în Parlament pentru rectificarea bugetului și achita milioane de lei din Fondul de rezervă, Președinția a semnat, la data de 11 mai 2020, patru contracte cu cu mai multe companii tipografice – suma totală a acestora depășind 430 mii lei.

La începutul lunii februarie Administrația Prezidențială a publicat „Darea de seamă privind monitorizarea executării contractelor de achiziție publică pentru anul 2020”, ce include toate achizițiile efectuate de Președinție pe parcursul ultimului an de mandat al lui Igor Dodon. Totuși, unele contracte par a fi semnate și executate nu atât în interesul statului, ci personal al actualului lider al Partidului Socialiștilor.

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Potrivit unei hotărâri a Curții Constituționale din 6 august 2020, președintele RM este obligat să desemneze candidatul propus de o majoritate parlamentară absolută (minim 50+1 deputați) și formalizată. Ex președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase explică daca...

Sănătate 12 Februarie 2021, ora: 07:10

In primul rand, pentru a va da seama de ce muraturile va pot ajuta sa slabiti, este bine de cunoscut faptul ca au foarte putine calorii. Mai precis, un castravete murat de peste 140 de grame nu are decat 17 calorii, 200 de grame de varza murata nu au decat 25 de calorii si o gogonea medie are...