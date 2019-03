În Postul Paştelui, e bine să te abţii și de la Facebook, spune Episcopul Hușilor

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Messier 82 sau M82 este o galaxie faimoasă pentru capacitatea sa extraordinară de a crea stele, de 10 ori mai rapidă decât în Calea Lactee. Acum, SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) a fost folosit pentru a studia galaxia într-un detaliu mai mare,...

Acordul pentru Brexit propus de premierul Theresa May parlamentului britanic a fost respins cu 391 de voturi la 242.

Timp de aproape o lună, în ziarul TIMPUL au apărut materiale scrise de Diana Cazac, o stagiară care a câștigat încrederea redacției noastre încă la începutul lui decembrie 2018. Între timp, am aflat că Diana nu e doar studentă, dar și profesoară de...

”Vreau sa invat sa fac vraji, sa vrajesc fete. Tamaduitorul are o conotatie religioasa. Mi-ar placea sa fiu preot, sa port o roba neagra”, declară tânărul.

"Am putea elimina pozele cu maşini, cu bani, să nu te mai dai mare”. Sunt vorbe înţelepte venite de la un tânăr care pe reţelele de socializare si-a ales numele... Ianis Tămăduitorul.

Daria are 19 ani şi este nedezlipită de smartphone. Postează zilnic cel puţin două fotografii pe reţelele de socializare, obicei la care nu va renunţa nici în postul Paştelui.

