În premieră, cod albastru de alertă teroristă în R. Moldova

Vă invităm să urmăriți prestaţiile unora dintre cei mai valoroți artişti de jazz de talie internațională la ed. a VII-a Jazz’n Chișinău International Festival, care va avea loc la 16-19 aprilie 2019 in Chișinău, Tiraspol, Soroca, Taraclia.

SIS precizează că instituirea codului albastru de alertă teroristă prevede nu doar măsuri obligatorii pentru instituţiile de resort, dar şi un şir de recomandări pentru populaţie. Fie că se află în stradă, în locuri de aglomerare în masă sau în transportul public, cetăţenii sunt îndemnaţi să fie precauţi şi să atragă atenţia asupra aspectului exterior şi comportamentului persoanelor care li se par suspecte. Spre exemplu, dacă acestea poartă îmbrăcăminte, care nu corespunde anotimpului sau creează impresia că sub haine ar avea obiecte ascunse, ori în cazul în care încearcă să evite camerele de supraveghere şi contactul cu reprezentanţii organelor de poliţie.

