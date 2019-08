Domnilor și doamnelor de la PD, nu vă este rușine? Nu faceți decât să confirmați că în R. Moldova politicienii sunt pro-români numai când sunt în Opoziție sau când au pierdut puterea! Ați avut posibilitatea să arătați un an întreg, în timpul CENTENARULUI, cât sunteți de români sau cât sunteți de atașați de limba română! Nu ați făcut nimic! Dimpotrivă!

Astfel, întru executatea adresei CC, s-a născut în 2018, inițiativa legilastivă de modificare a art. 13 din Constituție, semnată de un grup de deputați, iar în data de 1 noiembrie 2018 (în an Centenar) această propunere legislativă a fost respinsă de Parlament prin votul celor de la PD și PSRM.

În 6 decembrie 2013, în urma unie sesizări pe care am scris-o împreună cu alți colegi deputați și pe care am susținut-o, Înalta Curte a constituționalizat Declarația de Independență, pe care a adus-o în preambului Contituției și a obligat Parlamentul să modifice art. 13 în vederea introducerii sintagmei limba română, ce derivă din Declrația de Independență, act superior, ca valoare juridică, Constituției.

Limba romana este privita ca un colac de salvare in regiunea transnistreana unde rusa le este impusa locuitorilor. Unii parinti, care nu stiu limba tarii in care traiesc, isi dau copii la cele cateva scoli romanesti, pentru ca vad in ele oportunitati pentru viitor.