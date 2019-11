În războiul rece al gazelor se vorbește despre victoria SUA asupra Rusiei

„Într-adevăr, în zona economică a Danemarcei, este necesar să se traga alte 147 km de conducta cu două fire, adică în total aproape 300 km. Cu o viteză medie de construcție de aproximativ 3 km pe zi, Gazprom va avea nevoie de cel puțin 100 de zile pentru a finaliza construcția conductei de gaz. În plus, se va pierde timp si cu perioada de functionare in regim de testare”.

„Acordul privind tranzitul gazelor ruse prin Ucraina expiră la 31 decembrie. Fără un nou contract, Gazprom nu va putea îndeplini obligațiile sale de a furniza gaz către clienții din Europa de Vest. Prin urmare, concernu rusesc a depus toate eforturile pentru a avea la dispoziție o rută alternativă sub forma Nord Stream 2 până la sfârșitul anului. Dar Gazprom a eșuat cu planul său”, notează publicația.

