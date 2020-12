În Regiunea Mării Negre se formează o alianță, care ar putea încuraja Ucraina să revendice Peninsula Crimeea

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

„Fiecare membru al acestei alianțe informale de la Marea Neagră are propriile sale pretenții împotriva Rusiei. Ucraina încă nu recunoaște Crimeea ca fiind rusă, Marea Britanie menține sancțiuni împotriva Moscovei din cauza reunificării peninsulei cu Rusia, iar Turcia își exprimă nemulțumirea față de situația tătarilor din Crimeea”, amintește Paul Antonopoulos.

„Dezacordurile cu Uniunea Europeană și tensiunile cu Statele Unite în legătură cu achiziționarea sistemului rus de apărare antiaeriană S-400 fac din Marea Britanie unul dintre puținii prieteni rămași ai Turciei din Occident. Este benefic pentru Ankara să stabilească relații economice și politice cu o mare putere europeană, care încă mai are influență internațională. La rândul său, Londra este pregătită să dezvolte relații bune cu Turcia în contextul conceptului de Marea Britanie globală, pe care Albionul încearcă să-l construiască după Brexit”, afirmă politologul.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

