În Republica Moldova se va desfășura în premieră ”Loteria Fiscală”

Surpriză înainte de sărbători pentru o chelneriță din statul american New Jersey. Femeia a primit 1200 de dolari bacșiș de la un grup de prieteni. Zellie Thomas a povestit, pentru NJ.com, că alături de un grup de prieteni, a vrut să o surprindă pe chelnerița care i-a servit...

Societatea pe acțiuni „Metalferos” are un nou director. Funcția va fi ocupată de Igor Cujba, candidatul care a acumulat cel mai mare punctaj în urma probei interviului în cadrul concursului desfășurat pentru suplinirea postului.

Cum se prepara slanina de casa, sarata, afumata sau/si condimentata? In functie de zona se numeste slanina, slana, sunca si rari sunt romanii care sa refuze o feliuta de slanina afumata cu ceapa si paine de casa. Chiar dacă slănina de porc este un produs plin de grăsime, consumată în...

Concert de Crăciun Santa Lucia Concertul de Santa Lucia din acest an este celebrarea Sfintei Lucia la Chișinău, la ora 18.00, la Sala cu Orgă. Evenimentul aduce lumina căldurii celor 350 de artiști prin cântece de Crăciun suedeze, moldovenești și internaționale. Mai multe...

Încă o viaţă spulberată pe şosea. O fetiţă de nouă ani a fost ucisă în timp ce traversa strada la trecerea de pietoni. S-a întâmplat în faţa Şcolii de Arte din oraşul Ialoveni. Copila a nimerit sub roţile unui camion de mare tonaj la volanul căruia...

Un număr de circa 19,9 mii POS terminale instalate în rețelele de magazine, benzinării şi alte unități de prestare a serviciilor sau comerț stau la dispoziția posesorilor celor peste 1,96 milioane de carduri aflate în circulație la sfârșitul trimestrului doi al anului 2019. Doar în acest an au fost instalate 1474 de noi terminale.

Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), peste 55 la sută din numărul operațiunilor cu carduri emise în Republica Moldova efectuate în ţară în nouă luni ale acestui an au reprezentat-o plățile fără numerar. Numărul plăților fără numerar cu instrumente de plată electronică s-a cifrat la 26,4 milioane, dintr-un total de 47,3 milioane.

Organizarea concursului urmărește „combaterea evaziunii fiscale prin limitarea achitărilor efectuate prin numerar. Desfășurarea Loteriei fiscale are scopul de a contribui la sensibilizarea cetățenilor privind efectuarea achitărilor fără numerar prin utilizarea card-urilor bancare. La concurs pot participa deținători de card bancar emis de o bancă comercială licențiată emitentă din Republica Moldova, care au efectuat tranzacții de achitare a bunurilor/serviciilor.

