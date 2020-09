În şcolile din China a apărut o versiune modificată a Noului Testament în care Iisus lapidează femeia adulteră

Mai nou, Partidul Comunist Chinez distorsionează chiar şi Evanghelia, care este revizuită și corectată, scrie luni ziarul italian Il Messaggero, citat de Rador. Mulți catolici din China au fost literalmente uimiți de denaturarea unui pasaj din Sfânta Scriptură cuprins într-un text școlar și publicat de University of Electronic Science and Technology Press, condusă de guvern, unde elevilor de liceu li se predă „etica și legea profesională”. Episodul „retușat” este cel al femeii adultere care era pe punctul de a fi lapidată și care a fost adusă înaintea lui Iisus.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Este ziua in care Saturn isi incepe miscarea directa in Capricorn. Pare ca lumea se opreste pe loc. Te-ai bucurat de libertate pe perioada verii? Speri ca lucrurile vor deveni mai bune pentru tine? Saturn este Lordul karmei si poate fi foarte crud. Mai ales cand se asociaza cu Marte, acum...

Culinar.md 28 Septembrie 2020, ora: 08:20

Mic dejun sanatos. Cu toate ca in ultima vreme au aparut tot felul de comentarii impotriva proteinelor, au si ele meritul lor. In timp ce o dieta bogata in proteine nu face bine sanatatii, un aport moderat de proteine in alimentatie are multe beneficii. De exemplu, masa musculara poate fi...