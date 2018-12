În slujba Rusiei: Dodon i-a cerut lui Krasnoselskii sprijinul pentru alegerile din Moldova?

Pentru Cenaclul „Republica” și Atelierul „Vlad Ioviță” Centenarul a venit cu foarte multe călătorii în țară. Cele mai multe la București, însă despre ele am vorbit deja.

În mesajul sau cu ocazia Craciunului, premierul britanic Theresa May le-a mulțumit militarilor pentru „apărarea împotriva invaziei rusești”, potrivit Sky News.

Autorităţile din Barcelona au aplicat măsuri speciale de securitate în perioada sărbătorilor, în contextul unui avertisment transmis de Statele Unite privind riscul unui atac terorist, informează agenţiile Associated Press şi Bloomberg.

Primarul de Orhei Ilan Șor a construit la Orheiland un adevărat orășel de iarnă. El a adus în acest an și mai multe tipuri de distracții, inclusiv, în premieră, un tip de distracție american. Cea mai mare noutate este, totuși, amenajarea unui patinoar cu acces pentru toată...

Un atac vizând un complex guvernamental, la Kabul, luat cu asalt timp de mai multe ore de către bărbaţi înarmaţi, s-a soldat cu cel puţin 43 de morţi, una dintre ofensivele cele mai sângeroase în capitala afgană în acest an, a anunţat marţi Ministerul...

Potrivit unor surse din cadrul administrației prezidențiale, care au solicitat anonimatul, adevăratul motiv al întâlnirii celor doi este cu totul altul de cât cel aunțat și nu are nimic în comun cu „totalulrile” inexistente ale anului 2018.

Dodon s-a lăudat pe pagina sa pe Facebook, că împreună cu Vadim Krasnoselskii au „făcut câteva totaluri ale anului 2018” exprimându-și „mulțumirea de modul în care se realizează măsurile de consolidare a încrederii”. Am încercat să aflăm ce se ascunde în spatele acestor formulări de lemn și care este totuși adevăratul scop al întâlnirilor tot mai frecvente intre cei doi „președinți-marionete”? (amintim că ultima data cei doi s-au văzut cu trei săptămâni în urmă, la 4 ianuarie).

Astăzi Igor Dodon s-a deplasat în teritoriile ocupate de Rusia în stânga Nistrului unde a avut o întâlnire cu așa anumitul președinte al așa numitei republici nistrene. Întâlnirea a avut loc la Tighina. Ca de obicei întâlnirea celor doi „președinți-marionete” ale Rusiei in Moldova a avut loc cu ușile închise. Menționăm că în mod surprinzător, Igor Dodon a refuzat să fie însoțit de vreun reprezentanții guvernului, sau a funcționarilor din cardul Biroului de Reintegrare.

