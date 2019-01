În timp ce Dodon se plimbă prin Moscova separatiștii de la Tiraspol vor să-și lărgească „teritoriul”: Ordinul semnat de Krasnoselski cu privire la satul Varnița

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

Un membru al organizației criminale Borman a fost reținut într-o operațiune specială efectuată de către Serviciul de Grăniceri al Ucrainei în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații. Acesta are 46 de ani, este cetățean al Republicii Moldova, originar din...

Prim-ministrul Pavel Filip candidează din partea Partidului Democrat pe circumscripția nr. 20, care include localități din raioanele Strășeni și Orhei. Pentru că democratul este de loc din Pănășești, Strășeni, am făcut o vizită în satul natal al premierului, unde i-am...

După mai multe episoade hibernale, vremea se va schimba dramatic în următoarele zile. Vom avea parte de temperaturi de primăvară, iar precipitațiile vor fi sub formă de ploaie.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a intrat în al șaselea an. Dar mulți încă neagă adevărata natură a acestui conflict. Există încă la nivel internațional o reticență larg răspândită de a conștientiza importanța globală a invaziei lui Vladimir Putin...

Liderul separatiștilor pro-ruși de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a semnat recent o decizie în care se menționează că satul Varnița din raionul Anenii Noi s-ar afla temporar sub controlul Republicii Moldova, iar funcțiile sunt exercitate de pretinsele structuri locale din satul Proteagailovca.

„ În context am menționat perspectivele care apar în domeniul cooperării comercial-economice cu statele Uniunii Economice Eurasiatice, în care Moldova a obținut statutul de stat observator”, a relatat Dodon. Președintele a precizat că un subiect aparte a constituit din Transnistria . „I-am adus la cunoștință dlui Dmitrii Kozak despre înțelegerile obținute anterior cu administrația Transnistriei cu privire la unele aspecte ale liberei participări la alegerile parlamentare a cetățenilor Republicii Moldova, care locuiesc în regiunea transnistreană”, a mai spus președintele Igor Dodon.

