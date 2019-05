În timp ce Liviu Dragnea era în drum spre pușcărie, Dăncilă și baronii au decis să îi dea afară pe toți oamenii lui

"Chernobyl", serialul HBO care spune povestea uneia dintre cele mai groaznice catastrofe create de om din istorie, se află, la mai puțin de o lună de la lansare, în topul IMDb, înaintea celebrelor serii "Game of Thrones" și "Breaking Bad".

Petru Cărare s-a născut în data de 13 februarie 1935, în satul Zaim, raionul Căușeni. În 1958 este angajat la revista de satiră "Chipăruş", unde publică versuri satirice şi parodii. Debutul literar are loc în 1959, când traduce un volum de poezii...

Viorica Dăncilă a exclus o demisie a guvernului, dar opoziția ar putea declanșa alegeri anticipate, însă nu mai are mult timp la dispoziție.

"Prin metodă abuzivă a deputatului Chiril Moţpan, încălcare a statutului platformei DA, a fost ales alt preşedinte la Făleşti, fără anunţ dinainte. Am fost invitaţi la sediul partidului pentru a discuta situaţia social-politică din ţară, însă la invitaţia asta au...

Primarul Capitalei dorește să reintre în jocul de putere din PSD, cerând o reformă a partidului. ”Ne aflăm într-un moment de răscruce și avem de luat, sub presiunea evenimentelor recente, decizii importante, hotărâtoare pentru evoluția noastră ca partid, dar și ca doctrină politică (...) Trebuie să înțelegem foarte clar că este nevoie nu doar de o schimbare de persoane, ci și a modului de a face politică. Schimbare cerută nu numai de falimentul dovedit al felului în care a fost coordonat partidul în ultima perioadă, ci și de transformările majore care au avut loc în societate”, a sccris Gabriela Firea într-o nouă postare pe Facebook. ”Dacă noi vom continua să ne bazăm politica pe un grup restrâns de persoane și nu pe o largă consultare în partid și în societate, riscăm să pierdem mult mai mult”, a precizat fostul președinte al PSD București.

Surse participante la discuția din sediul PSD din Băneasa au declarat că oamenii lui Dragnea au fost reduși rapid la tăcere, deși Codrin Ștefănescu a încercat să se impună în fața colegilor. Sursele citate susțin, totodată, că toți oamenii lui Dragnea vor fi schimbați din funcții, maine, la ședința CEX, unde Viorica Dăncilă va numi un nou secretar general în locul lui Codrin Ștefănescu și un nou trezorier în locul lui Mircea Drăghici, el însuși urmărit penal pentru nereguli cu banii partidului. Mâine va fi stabilit și un interimar pentru președinția Camerei Deputaților, rămasă acum fără șef, după care partidul va desemna și un nou candidat pentru acest post, pe care însă nu mai are multe șanse să îl obțină la un vot în fața Opoziției.

