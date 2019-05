În timp ce Liviu Dragnea era în drum spre pușcărie, Dăncilă și baronii au decis să îi dea afară pe toți oamenii lui

Alegerile europarlamentare au adus rezultate dezamăgitoare partidelor aflate la guvernare în Franţa şi Germania, considerate cele două motoare ale Europei, spre deosebire de premierul spaniol Pedro Sanchez, a cărui victorie clară a asigurat socialiştilor spanioli un rol important in...

Cetăţenii cu drept de vot din Uniunea Europeană și-au ales, în perioada 23-26 mai, viitorul Parlament European, primul pas dintr-un proces care va schimba conducerea principalelor instituţii ale UE în cursul acestui an. Verzii europeni au înregistrat un succesc istoric la...

Primarul Capitalei dorește să reintre în jocul de putere din PSD, cerând o reformă a partidului. ”Ne aflăm într-un moment de răscruce și avem de luat, sub presiunea evenimentelor recente, decizii importante, hotărâtoare pentru evoluția noastră ca partid, dar și ca doctrină politică (...) Trebuie să înțelegem foarte clar că este nevoie nu doar de o schimbare de persoane, ci și a modului de a face politică. Schimbare cerută nu numai de falimentul dovedit al felului în care a fost coordonat partidul în ultima perioadă, ci și de transformările majore care au avut loc în societate”, a sccris Gabriela Firea într-o nouă postare pe Facebook. ”Dacă noi vom continua să ne bazăm politica pe un grup restrâns de persoane și nu pe o largă consultare în partid și în societate, riscăm să pierdem mult mai mult”, a precizat fostul președinte al PSD București.

Surse participante la discuția din sediul PSD din Băneasa au declarat că oamenii lui Dragnea au fost reduși rapid la tăcere, deși Codrin Ștefănescu a încercat să se impună în fața colegilor. Sursele citate susțin, totodată, că toți oamenii lui Dragnea vor fi schimbați din funcții, maine, la ședința CEX, unde Viorica Dăncilă va numi un nou secretar general în locul lui Codrin Ștefănescu și un nou trezorier în locul lui Mircea Drăghici, el însuși urmărit penal pentru nereguli cu banii partidului. Mâine va fi stabilit și un interimar pentru președinția Camerei Deputaților, rămasă acum fără șef, după care partidul va desemna și un nou candidat pentru acest post, pe care însă nu mai are multe șanse să îl obțină la un vot în fața Opoziției.

