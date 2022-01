În ultima săptămână din ianuarie se așteaptă ger şi ninsori

Noaptea ger sever și ziua soare cu dinţi, pe alocuri cu ninsori, prognozează Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru această săptămână, ultima din luna ianuarie, transmite MOLDPRES.

Conform meteorologilor, în prima parte a perioadei de referinţă, până miercuri (26 ianuarie), noaptea în ţară se prevăd până la 12 grade Celsius sub zero. Ziua se aşteaptă până la 3 grade de ger, însă în mare parte a teritoriului se vor înregistra temperaturi cu plus, iar izolat – ninsori de scurtă durată.

Cerul va fi variabil, periodic însorit, însă va fi vorba anume de ceea ce se numeşte „soare cu dinţi”. De joi, 27 ianuarie, vremea treptat se încălzeşte, ajungând sâmbătă până la 5 grade de căldură, menţinându-se însă gerul nocturn.

Până pe data de 25 ianuarie rămâne în vigoare şi avertizarea hidrologilor de gheaţă subţire pe bazinele acvatice din ţară şi care prezintă pericol, în special pentru pescarii la copcă şi copii. Salvatorii atenţionează oamenii să aibă grijă şi să evite să iasă pe gheaţă.