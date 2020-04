În unele grădinițe din Bălți copiii sunt DRESAȚI ONLINE să sărbătorească „Deni Pobedî”

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Am încercat de-a lungul timpului numeroase reţete de clătite, dar de fiecare dată apărea o problemă: fie nu erau suficient de subţiri, fie aveau prea multe găuri prin care se scurgea compoziţia, fie se lipeau de tigaie sau nu erau destul de elastice. Am decis să mai fac o...

Extrem de favorabile vieţii prin munţii impăduriţi oferind protecţie naturală, peşteri şi materiale de construcţii (piatră, lemn), sare, minereuri de cupru şi fier, vânat, păşuni, depresiuni intramontane adăpostite, propice agriculturii, brăzdate de ape, etc., ţinuturile...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de coronavirus. Și care va fi locul României în acest puzzle post-pandemic. Chiar dacă...

Fiecare gospodină are propriile secrete menite să-i uşureze munca în bucătărie. Iată, mai jos, câteva dintre ele!

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, pe numele său Nicolae Cantarean, are cetățenia Federației Ruse, scrie într-un decret emis de administrația Putin. În octombrie 2018, lui Nicolae Cantarean i s-a acordat Premiul de Stat al Federației Ruse.

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de coronavirus. „Ne vedem anul viitor”, este mesajul transmis.

Frumoase și inteligente directoare și educatoare, chiar vă este greu să vă gândiți la ce semnifică ziua de 9 mai? Când Uniunea Sovietică a pierdut în acest război, după datele mareșalului Ivan Konev, 30 de milioane de soldați și au fost răniți 46 de milioane, iar nemții au pierdut pe toate fronturile 6 milioane, aceasta-i Victorie? Firește că e vorba și de buneii noștri, de amintirea despre ei. Să nu uitați însă, cum ostașii basarabeni au fost băgați în foc fără a fi bine instruiți și bine înarmați și au fost secerați cu miile la Oder, doar pentru că generalii-măcelari nu le puteau ierta că au fost 22 de ani sub români. Poate ar fi mai bine ca în acestaă zi să recităm împreună cu copiii frumoasele piese lirice ale lui Grigore Vieru: Război, Cămășile, Vreme de răboi, Formular și ei se vor pătrunde ce înseamnă grozăviile războiului. Sau invitați, tot online, pe veteranii care e au mai rămas, ca să povestească onest copiilor despre ce catastrofă este războiul. În ziua de 9 mai ar fi mai bine să aprindem câte o lumânare și să pomenim printr-o rugăciune sufletele celor trimiși de sângerosul Stalin să piară cu zecile de milioane, nu să țopăim sau să urlăm victorioși. Are dreptate mareșalul Konev, când se întreabă și răspunde: “Что такое победа? Наша, сталинская победа? Прежде всего, это всенародная беда. День скорби советского народа по великому множеству погибших. Это реки слез и море крови. Миллионы искалеченных. Миллионы осиротевших детей и беспомощных стариков. Это миллионы исковерканных судеб, не состоявшихся семей, не родившихся детей. Миллионы замученных в фашистских, а затем и в советских лагерях патриотов Отечества”. ( Vezi: Игор Гарин „Другая правда о Второй мировой ч. 1. Документы”)

Nu cunoaștem până la acestă oră cui îi aparține inițiativa de a marca pe timp de COVID -19, fie și online, Ziua Victoriei, dar îți vine s-o spui creștinește de tot: “Nu-i ierta, Doamne, că știu ce fac!”

