În următoarele zile vremea se va răci, iar la nord va ninge

Semnalele provenite de la sonda New Horizons a agenţiei spaţiale americane NASA confirmă că aceasta a trecut cu bine de Ultima Thule, cel mai îndepărtat obiect ceresc studiat vreodată de om și aflat la aproximativ 6,4 miliarde de kilometri de Pământ, potrivit BBC.

Așa cum bine se știe, cotropirea rusească și sovietică a Basarabiei a adus populației multe nenorociri. Pe lângă cele fizice, au fost și cele de natură sufletească. Totul s-a axat pe minciună și abuz de putere. Mai mult, culmea lipsei de bun simț, s-a insuflat sub amenințarea...

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), cel mai frig va fi în nordul ţării. În această regiune, până duminică, 6 ianuarie, se aşteaptă valori termice între plus 2 - minus 3 grade Celsius, ziua, şi 4-8 grade de ger, noaptea. De asemenea, în perioada de referinţă, în raioanele nordice sunt posibile ninsori.

Prima săptămână din acest an este determinată de ninsori în anumite zone din ţară şi o uşoară răcire a vremii, transmite MOLDPRES.

