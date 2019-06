În weekendul care urmează, la Chișinău se va desfășura Festivalul Filmului European din România

Programul Festivalului:



CINEMATOGRAFUL ODEON

Vineri 21 iunie – Gala de deschidere a FFE

19:00 PARKING – r: Tudor Giurgiu / România / 2019 / 110’

Sâmbătă 22 iunie

12:00 Persona – r: Ingmar Bergman / Suedia / 1966 / 84’

13:30 Jurnalul familiei -escu / Being Romanian: a Family Journal – r: Șerban Georgescu/ România / 2019 / 95’

15:30 Zerschlag mein Herz / Îmi rupi inima / Crush my Heart – r: Alexandra Makarová / Austria / 2018 / 99’

17:30 Donbass – r: Sergey Loznitsa / Germania / 2018 / 122’

20:00 Filme MOLDVOX:

Sport pe ruine – r: Viorel Plopa & Veaceslav Botezatu

Alisa în țara… – r: Carolina Buimestru

Printre stânci – r: Maria Guțu

TEATRUL SATIRICUS

20:00 Persona (după un film de Ingmar Bergman) – regia: Peter Kerek / 2019 / 75’ (spectacol de teatru)

Duminică 23 iunie

12:30 My Left Foot: The Story of Christy Brown / Piciorul meu stâng – r: Jim Sheridan / Irlanda / 1989 / 98’

14:30 La douleur / Durerea / Memoir of War – r: Emmanuel Finkiel / Franța / 2018 / 126’

17:00 Egon Schiele: Tod und Mädchen / Egon Schiele: Moartea și Fecioara / Egon Schiele: Death and the Maiden – r: Dieter Berner / Austria / 2016 / 109’

19:00 Un prinț și jumătate / One and a Half Prince – r: Ana Lungu / România / 2018 / 105’

Accesul la toate filmele este gratuit pentru toți doritorii!

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene, al Biroului de Informare al Parlamentului European și al Uniunii Cineaștilor din Romania, sub egida EUNIC Romania, în parteneriat cu ambasadele, centrele și institutele culturale ale ţărilor europene.

