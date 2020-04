În zona euro, afacerile private au murit în aprilie. Specialiștii anunță vremuri apocaliptice pentru economia Europei

O analiză a experților financiari de la Markit, preluată de Reuters, spune că, practic, în luna aprilie, activitatea sectorului privat din zona euro s-a oprit. Cauza este pandemia de coronavirus care a forțat guvernele să introducă populația în carantină, iar firmele şi-au încetat activităţile.

Estimarea preliminară a Markit arăta că indicatorul PMI flash composite pentru zona euro a înregistrat o prăbuşire fără precedent până 13,5 de puncte în aprilie, de la precedentul minim istoric de 29,7 de puncte atins în luna martie, aceasta fiind de departe cel mai scăzut nivel înregistrat de la debutul publicării datelor compozite în luna iulie 1998, a explicat Markit.



Pagube fără precedent

Manufactura, la pământ

Șomajul explodează

Comparativ, în perioada crizei financiare mondiale, în luna februarie 2009, indicele PMI composite a coborât până la valoarea de 36,2 puncte. Datele publicate de Markit sunt sub estimările date publicității până azi. Chiar şi cei mai pesimişti se aşteptau la o scădere până la 18 puncte. Un indice PMI de peste 50 de puncte indică expansiunea economiei, iar sub această valoare reflectă scăderea. „Luna aprilie a adus pagube fără precedent pentru economia zonei euro pe fondul măsurilor de izolare, la care s-au adăugat prăbuşirea cererii globale şi crize de mână de lucru şi intrări”, a subliniat Chris Williamson, economist şef la Markit. „Ferocitatea căderii a depăşit chiar şi ceea ce era considerat drept de neimaginat de majoritatea economiştilor”, a adăugat Williamson.Toţi subindicatorii din sondajul Markit au coborât în aprilie sub pragul de 50 de puncte, cea mai gravă contracţie fiind înregistrată în cazul indicelui care măsoară activitatea în sectorul serviciilor din zona euro, care s-a prăbuşit până la un minim istoric 11,7 puncte, de la 26,4 puncte în martie. De asemenea, luna aprilie a fost una sumbră şi pentru uzinele din zona euro, indicele care măsoară activitatea în sectorul manufacturier coborând la un minim istoric de 18,4 puncte de la 38,5 puncte în martie.„Având în vedere această scădere prelungită a cererii, pierderile de locuri de muncă ar putea să se intensifice, iar noi îngrijorări vor apărea cu privire la costul economic al ținerii sub control a virusului”, a spus Chris Williamson. Markit subliniază că prăbuşirea activităţii economice în zona euro în luna aprilie prefigurează o contracţie a Produsului Intern Brut cu 7,5% în trimestrul al doilea. Alte sondaje prognozează o contracţie de 9,6%.