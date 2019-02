Încă n-am câştigat bătălia decisivă…

Întreaga omenire trăia clipe de groază - pe 11 septembrie se produsese marea tragedie americană, care devenise şi tragedia noastră, pentru că plătisem şi noi cu o viaţă de om: în urma unui atac terorist în oraşul Sacramento, statul California, fusese ucisă mişeleşte concetăţeana noastră Nina Şuşu. La Chişinău, noi trăiam încă o tragedie - o tragedie naţională ce a durat opt ani. În 2001, la 25 februarie, la putere veniseră bolşevicii lui Voronin, care se comportau cu societatea moldoveană la fel ca teroriştii în America. Opinia publică, societatea civilă, viaţa partidelor - totul şi toate erau paralizate, peste tot se instala o atmosferă de inchiziţie comunistă. Era în toi restauraţia neocomunistă, renăşteau vechile practici totalitariste şi fobiile antiromâneşti, antidemocratice şi antieuropene. Apariţia în acest context a unui ziar anticomunist, cu mesaj proromânesc şi proeuropean clar şi univoc, era un adevărat act de curaj.

Apariţia TIMPULUI a deranjat imediat conducerea comunistă. De la chiar primul număr, primul şi principalul duşman al TIMPULUI a fost personal Vladimir Voronin căruia, într-o viitoare istorie sinceră şi obiectivă a presei moldovene, ar trebui să i se acorde un capitol aparte. Cititorul a aflat detalii şocante despre aceea cum Voronin, personal, a depus eforturi susţinute şi permanente pentru a închide noua publicaţie. El personal îi avertiza pe unii oameni de afaceri că, dacă vor sponsoriza TIMPUL, le va „închide robinetul”. Şi, de fapt, s-a ţinut de cuvânt…

Apariţia TIMPULUI nu a fost salutată nici de presa democratică de atunci, atâta câtă era. Dimpotrivă, ni se prevestea moartea grabnică, iar cititorii erau rugaţi să nu se aboneze la noua publicaţie. Privită de la distanţa şi de la înălţimea zilei de astăzi, apariţia TIMPULUI a fost, repet, un act de curaj din partea echipei redacţionale.

Programul editorial al noii publicaţii a fost formulat de către subsemnatul în chiar primul număr. Într-un cuvânt adresat cititorilor la rubrica „Proba de foc”, scriam următoarele: „…nu numai pentru un individ aparte, dar şi pentru un popor există o limită morală peste care nu se poate trece. Un popor trece peste această limită atunci când se împacă cu minciuna şi se obişnuieşte să trăiască în neadevăr. Neadevăr despre limba şi istoria sa, neadevăr despre partidele şi conducătorii pe care îi votează, neadevăr despre leafa pe care o primeşte, neadevăr despre sine însuşi. Nu hoţia, nu mafia, nu crima organizată ş.a.m.d. nasc sărăcie şi surpă temeliile acestui stat, ci indiferenţa faţă de adevăr a cetăţenilor, împăcarea cu minciuna”. Rog să se reţină: aceste gânduri erau formulate într-o perioadă când comuniştii, reveniţi la putere, ridicaseră minciuna la nivel de ideologie şi practică de stat. Noi nici acum încă nu realizăm până la capăt ce efecte catastrofale au avut asupra societăţii cei opt ani de guvernare comunistă, când în capul mesei stătea minciuna. Ceea ce se întâmplă astăzi în societatea noastră, frica de adevăr a acestei societăţi, este efectul direct al celor opt ani de guvernare comunistă.

Tot în primul număr am reluat un articol al lui Octavian Paler, publicat în „Cotidianul” din 8 august 2001, în care reputatul gânditor diagnostica bolile societăţii româneşti, ieşită recent de sub dominaţia comunismului de factură ceauşistă. Citez un fragment din acel articol: „Cred că societatea românească suferă de sindromul clasificării excesive, sindrom pe care l-am putea numi „noi şi ei”. (…). Întotdeauna specificităţile au închis canalele de comunicare şi au ridicat bariere. (…). Întotdeauna diferiţi, niciodată uniţi. Românii au fost orice în aceşti ultimi 11 ani, numai cetăţeni – nu. La noi „en vogue” este să fii, în funcţie de conjunctură, „bun ţărănist”, „bun pedeserist”, „bun liberal”, „bun român”, „bun maghiar”, „bun rrom”. Noţiunea de bun cetăţean ne scapă. Şi, odată cu ea, ne scapă şi şansa de a avea un viitor mai bun. Căci, până n-o să înţelegem că interesul general primează, până nu vom face în aşa fel încât găştile şi bisericuţele, grupurile de interese şi grupările politico-economice să îşi subsumeze eforturile intereselor naţionale, majore, nimic fundamental nu se va schimba în această ţară. Nimic!”. Diagnostic precis şi implacabil şi pentru noi. Din păcate, ceea ce scria Paler, acum nouă ani, este valabil şi astăzi. Societatea moldoveană nu este compusă din cetăţeni, ci din indivizi care se adună în diferite găşti, bisericuţe şi grupări (clanuri) politico-economice. Şi astăzi, membrii societăţii noastre - întotdeauna diferiţi, niciodată uniţi, vorba lui Octavian Paler - sunt „buni moldoveni” sau „buni români”, „buni ruşi” sau „buni găgăuzi”, „buni comunişti” sau buni „peledemişti” ş.a.m.d., dar nu şi buni cetăţeni ai unuia şi aceluiaşi stat.

Comuniştii au muncit enorm pentru a fragmenta societatea pe diferite criterii, divizând-o în găşti, bisericuţe şi grupări. TIMPUL s-a opus din răsputeri acestor procese, punând în capul mesei ideea unirii societăţii în jurul valorilor naţionale, democratice şi proeuropene. Din păcate, societatea noastră continuă să fie împărţită în găşti, bisericuţe şi grupări pentru care interesul egoist e mult mai important decât interesul naţional. De aceea, obiectivele anunţate de noi, acum nouă ani, nu au fost încă atinse. Moldova se mai află pe baricade. Pericolul revenirii la putere a comuniştilor e o crudă realitate. Şi ei pot reveni în capul mesei fără mari eforturi, luându-ne cu mâinile goale, cucerind bisericuţă cu bisericuţă, una după alta…

„Minciuna stă cu regele la masă”, scria în 1907 Alexandru Vlahuţă. Minciuna a stat „cu regele la masă” timp de opt ani de guvernare comunistă. Voronin a plecat, dar minciuna a rămas şi astăzi nu voi greşi prea mult dacă voi scrie că… minciuna stă cu Alianţa la masă... Amintiţi-vă de reacţia unor „partide democratice” din AIE la decretele preşedintelui interimar Mihai Ghimpu. Moldovenii, împărţiţi în găşti şi bisericuţe, continuă să trăiască în neadevăr şi minciună. Mai trăim vremuri de grea cumpănă, ne aşteaptă bătălia decisivă, iată de ce, nu putem „demobiliza armata” şi trimite ostaşii „la vatră” - echipa ziariştilor de la TIMPUL rămâne pe prima linie.

…„Avem de toate pentru a fi bogaţi şi fericiţi”, scriam acum nouă ani în „Proba de foc”, amintită mai sus. Două lucruri trebuie să facem pentru aceasta, adaug astăzi: să ne transformăm din populaţie în popor şi să încetăm de a mai trăi în minciună şi neadevăr. Acesta a fost crezul nostru, al echipei de ziarişti de la TIMPUL, acum nouă ani. Acesta este crezul nostru şi astăzi. Şi nu numai al nostru, dar şi al miilor de cititori ai TIMPULUI. Dovadă serveşte şi faptul că, şi după nouă ani de la lansare, TIMPUL se bucură de aceeaşi apreciere şi dragoste din partea cititorilor.

Fragment din cartea „Hoții de mituri”, 2009