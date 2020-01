Încă puțin rasism anti-românesc cu falsă fundamentare istorică

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

În orice caz nu poate fi vorba de un retard de jumătate de mileniu care să marcheze vreo incapacitate intrinsecă a românilor de a se adapta la cultura scrisului. Chiar dimpotrivă. Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung este atât de bine închegată din punct de vedere lingvistic încât sub nici o formă nu poate fi vorba de o primă scriere în limba română, dimpotrivă, trădează o practică îndelungată de (posibil) 2-3 generații. Micul negustor Neacșu de la Câmpulung nu a născocit el scrisul în română, l-a învățat de la cineva. Faptul că sasul Johannes Benckner, adresantul scrisorii, citea în limba română scrisă cu caractere chirilice atestă o răspândire trans-națională a obiceiului scrierii în română. Registrele juridice germane de la Brașov din aceeași perioadă atestă existența unei polițe scrisă în română (datornicul sas a încercat să o conteste la tribunal tocmai pe motiv că fiind scrisă în română nu ar fi valabilă, judecătorul a respins acțiunea confirmând autenticitatea documentului). Scrisori cu informații secrete, polițe de datorii în română – documente de alt natură decât religioasă dovedesc apetența românilor de acum 500 de ani pentru scris. Nu se poate spune că românii nu au scris pentru că analfabetismul face parte din codul lor genetic, românii au scris când au putut învăța să scrie și când au avut nevoie să scrie.

Imediat după venirea lor în regiune ungurii au pendulat între Imperiul German și Imperiul Bizantin, făcându-se remarcați prin violență – însă la cofnruntarea directă cu puterea imperială au fost înfrânți. Și-au găsit rolul în zonă ca foederati conform practicii imperiale, câteva generații chinuindu-se să aleagă între bizantini și germani. Au avut câștig de cauză germanii din simplul motiv al distanței: bavarezii (și mai apoi austriecii) își puteau proiecta forța mult mai repede decât bizantinii (și mai apoi otomanii) în Câmpia Panonică. Continuitatea monarhiei ungare în calitate de marcă estică a bavarezilor – contrabalansați de papalitate – cuplată cu procesul creștinării a permis de prin secolul al XI-lea importul oamenilor bisericii și al sistemului administrativ bazat pe scris. Raționamentul lui Horațiu C. Damian mai suferă de o lacună: amintește doar primul text închegat în maghiară ”Rugăciunea de înmormântare” (1192-1195). (Primul document în care apar cuvinte maghiare, din 997, este scris în greacă, reflectând pendularea de care vorbeam.) De la primul text în maghiară din 1192 următorul apare abia pe la 1300 (”Lamentația Fecioarei Maria”), apoi avem rămășițele unui codex de pe la 1350 și câteva lexicoane latino-maghiare. Ideea este că scrisul în limba maghiară nu începe la 1192, este vorba doar de câteva excepții de texte în maghiară. Scrierea în maghiară se răspândește masiv abia după 1430, după traducerea bibliei sub influență husită.

Este plin netul de articole care se slujesc de false interpretări istorice pentru a demonstra o inferioritate culturală a românilor și mai toate susțin superioritatea unui regionalism ardelenesc. Un exemplu mai recent îl avem de la Horațiu C. Damian, ce înșiră o lungă polologhie în care amestecă și ceva istorie. Să rezumăm argumentația.

