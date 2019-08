Încă un deputat din ACUM îi cere DEMISIA lui ex-deputatului socialist Țurcan din funcția de Președinte al CC

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Războiul comercial dintre SUA și China își arată efectele mai devreme decât era așteptat, iar consecințele immediate sunt intrarea în recesiune a celor mai mari economii ale lumii.

„Demisia din funcția de președinte a Curții Constituționale e o chestiune de onoare a generalului Vladimir Țurcan, deopotrivă și a persoanei care a trădat! Doar la Curtea Constituțională a Republicii Moldova 6–3=2. Am mai avut matematicieni și în vechea componență a Curții Constituționale, de aceea ne întrebăm și noi: care-i deosebirea dintre ele? Așteptăm demisiile, dar în primul rând a celei de onoare!„ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=153041112442765&set=a.111424686604408&type=3&theater

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)