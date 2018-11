Incendii devastatoare în California. Mii de case și mașini distruse de flăcări. Sunt morţi și răniţi (Video)

Un incendiu devastator afectează nordul Californiei, autoritățile anunțând mai mulți morți și răniți.



”Ştim că au fost rănite persoane şi ştim că sunt morţi şi încercăm să aflăm mai multe. Amploarea distrugerii pe care am observat-o este incredibilă şi îţi frânge inima”, a declarat Mark Ghilarducci, de la biroul serviciilor de urgenţă ale guvernatorului Californiei, într-o conferinţă de presă transmisă în direct pe Facebook.

Three wildfires in California are destroying thousands of structures and forcing emergency evacuations. Two of the fires are just miles from the bar where 12 people were killed in a mass shooting Wednesday night.

