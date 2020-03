Incendiu ȘOCANT la Leova. 35 de OI au pierit în flăcări

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

În ultimele zile am fost abordat de foarte mulți cetățeni de-ai noștri de peste hotare cu solicitarea insistentă de a-i ajuta să revină acasă, fie că e vorba de cei din Italia, Franța, Spania, Portugalia, Marea Britanie sau din SUA și Canada. Situația este mult prea complicată...

Femeia avea 55 de ani. A fost internată la un spital clinic din Tiraspol cu ​​pneumonie bilaterală. Într-o încăpere cu un bărbat la care confirmase anterior Covid-19. Când s-a aflat că are coronavirus, femeia a fost transferată la spitalul din Slobozia. O oră mai...

Este vorba despre o fată de 12 ani din Belgia. Tragedia absolut șocantă a fost anunțată astăzi de către purtătorul de cuvânt al centrului național de criză, Emmanuel Andre, anunță The Sun în urmă cu puțin timp.

„Tot mai mulți dintre noi suntem contaminați, dar asta se ține în secret”, mărturisește un medic din cadrul Centrulului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), care a apelat la Ziarul de Gardă pentru a povesti, sub protecția anonimatului,...

Având in vedere acțiunile vădit îndreptate împotriva propriilor cetățeni de către actuala conducere a RM, Guvern și președintele în persoana d-lui Dodon. Consider absolut necesara de a organiza grup de inițiativă păstrând distanta dintre oameni, sa mergem...

Un nou mesaj video la un cetățean de-al nostru a deveni viral pe facebook. Clipul are peste 19 mii de distribuiri.

