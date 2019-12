Incendiu pe singurul portavion rusesc: Un om a murit, zece sunt răniți, iar doi sunt dați dispăruți

Cel puțin o persoană a murit după ce singurul portavion din dotarea armatei Rusiei, Amiral Kuznețov, a luat foc joi dimineață în timpul lucrărilor de reparație efectuate în portul Murmansk de la Marea Arctică.

Alți 10 oameni au fost răniți, iar doi sunt dați dispăruți, potrivit agenției ruse TASS. Un muncitor ce se afla la bordul navei a declarat, pentru ziarul local Severpost, că el și colegii săi au simțit miros de ars, așa că s-au dus pe puntea superioară, ”dar totul era acoperit de fum”.

”Nu puteai să vezi mai departe de lungimea unui braț de om”, a adăugat acesta. ”Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Toți încercau să se salveze, toată lumea fugea cât de repede putea.

Totul era acoperit de fum. Aproape că am murit încercând să scap de acolo.”, a mai povestit muncitorul.

Russian aircraft carrier "Admiral Kuznetsov" caught fire during repair works at Zvezdochka plant. 8 workers rescued, 1 unaccounted. Fire at least at 120m2 in engine room https://t.co/EhBCrUKBg8 #Russia pic.twitter.com/011TFOQSrk