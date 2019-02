Începe forajul după gazele din Marea Neagră. Black Sea Oil & Gas demarează proiectul de dezvoltare gaze naturale Midia, cu o valoare de 400 milioane dolari

Compania petrolieră Black Sea Oil & Gas (BSOG), împreună cu partenerii săi de concesiune, Petro Ventures Resources şi Gas Plus International, au anunţat, joi, aprobarea deciziei finale de investiţie pentru proiectul de dezvoltare gaze naturale Midia (MGD), cu o valoare de 400 milioane dolari, aflat în zona românească a Mării Negre.

”Decizia finală de investiţie a fost luată cu bună-credinţă, pornind de la premisa că BSOG şi partenerii săi de concesiune vor reuşi restabilirea tuturor drepturilor acestora, în sensul eliminării oricăror taxe şi contribuţii suplimentare recent introduse, precum şi a oricăror restricţii privind libera circulaţie a gazelor pe o piaţă deplin liberalizată, conform legislaţiei europene. Acestea sunt necesare atât pentru a face Proiectul MGD o investiţie viabilă, cât şi pentru a încuraja viitoarele proiecte de dezvoltare a gazelor naturale din Marea Neagră”, informeză compania, într-un comunicat.

Proiectul MGD, primul proiect de acest gen construit în zona românească a Mării Negre după anul 1989, constă în săparea a cinci sonde de producţie (o sondă submarină la zăcământul Doina şi patru sonde de producţie la zăcământul Ana) şi un ansamblu submarin de producţie pe zăcământul Doina, care va fi conectat printr-o conductă de 18 km la platforma de producţie monitorizată şi operată de la ţărm, amplasată pe zăcământul Ana.

”O conductă submarină de 126 km va asigura transportul gazelor de la platforma Ana la ţărm, până la noua staţie de tratare a gazelor (STG) din comuna Corbu, judeţul Constanţa. Capacitatea de producţie estimată va fi de 1 miliard de metri cubi de gaze pe an, echivalentul a 10% din consumul de gaze al României. Gazele tratate vor fi livrate în Sistemul Naţional de Transport operat de Transgaz la staţia de măsurare a gazelor aflată în cadrul STG”, se arată în comunicat.

Recent, BSOG a încheiat un acord de vânzare a gazelor cu o filială din România a ENGIE pentru întreaga producţie de gaze naturale, mai puţin cota pe care producătorii sunt obligaţi să o vândă pe piaţa centralizată. De asemenea, BSOG a încheiat cu Transgaz un contract de transport al gazelor naturale pentru o perioadă de 15 ani.

”Construirea, instalarea şi punerea în funcţiune a întregii infrastructuri marine şi terestre a Proiectului MGD se vor realiza în aproximativ doi ani, în baza unui contract de antrepriză generală încheiat cu GSP Offshore. Platforma de foraj Uranus a GSP va asigura forajul celor cinci sonde de producţie”, mai informează comunicatul.

BSOG confirmă că aproximativ 70% din totalul activităţilor contractate pentru Proiectul MGD provin din România. Pentru anul 2019, BSOG are în plan finalizarea etapei de proiectare de detaliu a Proiectului MGD, începerea fabricării platformei de producţie Ana la şantierul naval din Agigea, începerea lucrărilor de construcţii civile la STG şi procurarea echipamentelor.

Modificările legislative îngreunează investițiile

Anunţul vine după ce, la sfârşitul săptămânii trecute, şeful companiei, Marc Beacom, declara că BSOG a primit autorizarea Ministerului Energiei pentru efectuarea lucrărilor offshore necesare pentru începerea producţiei de gaze naturale din perimetrul XV Midia, avertizând totodată că noile taxe ar putea afecta dezvoltarea acestui proiect, scrie Agerpres.

În anul 2008, Black Sea Oil&Gas, companie controlată de fondul Carlyle Group LP, a descoperit două zăcăminte care ar conţine aproximativ 10 miliarde metri cubi de gaze naturale într-o zonă amplasată la 120 de kilometri în largul Mării Negre. Compania spera să demareze producţia în 2020, devenind astfel prima firmă care va extrage resursele offshore ale României.

În luna decembrie a anului trecut însă, Guvernul de la Bucureşti a introdus mai multe taxe printr-o ordonanţă de urgenţă, fără un studiu de impact sau o dezbatere publică, printre care şi o taxă de 2% pe cifra de afaceri a firmelor din energie şi o plafonare a preţului gazelor naturale. Aceste taxe au venit după o lege privind forajele offshore care stipulează că firmele româneşti trebuie să vândă cel puţin jumătate din producţia lor anuală de gaze naturale în România.

"Impactul acestor modificări legislative asupra planurilor noastre de investiţii este foarte negativ. Capacitatea noastră de obţine o decizie finală de investiţii este afectată în mod negativ", a declarat directorul general al Black Sea Oil&Gas, Mark Beacom.

Spre deosebire de alte ţări din regiune, România depinde foarte puţin de importurile de energie, în condiţiile în care importă din Rusia mai puţin de 10% din necesarul său de gaze naturale, iar restul este produs local, în principal de producătorul de stat Romgaz şi grupul OMV Petrom, controlat de grupul austriac OMV.

"Plafonarea preţului la gaze înlătură încrederea investitorului că fiind un producător românesc nu îi va provoca dezavantaje economice în raport cu investiţiile în alte ţări", a spus Mark Beacom. În plus, restricţionarea vânzărilor de gaze provoacă dificultăţi companiei în a finanţa proiectul offshore, a adăugat directorul Black Sea Oil & Gas.

După ce a fost aprobată legea privind zăcămintele offshore, în luna octombrie a anului trecut, compania OMV Petrom a anunţat şi ea că amână luarea unei decizii de investiţii la perimetrul Neptun, un proiect derulat în comun cu gigantul american ExxonMobil. Miercuri, Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, a declarat că nu sunt întrunite încă condiţiile necesare pentru a lua decizia de a investi.

Cine sunt cei care scot gazele românești din Marea Neagră

Black Sea Oil & Gas SRL, deţinută de Carlyle International Energy Partners şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este o companie independentă de petrol şi gaze cu sediul în România care desfăşoară operaţiuni de explorare, dezvoltare şi exploatare a resurselor convenţionale de ţiţei şi gaze naturale. În prezent portofoliul companiei este alcătuit din concesiunea privind perimetrele XV Midia – Zona de Apă de Mică Adâncime şi XIII Pelican, situate în platforma continentală a Mării Negre, în care BSOG deţine o participaţie de 65% şi calitatea de operator.

Gas Plus este al patrulea cel mai mare producător de gaze naturale din Italia activ în principalele sectoare ale industriei gazelor naturale, în special în domeniul explorării, producției, achiziției, distribuției și vânzării cu amănuntul. La 31 decembrie 2017 grupul avea 45 de concesiuni de exploatare situate pe întreg teritoriul Italiei, un total de aproximativ 1.600 de kilometri de rețea de distribuție în 39 de municipalități deservind peste 72.000 de utilizatori finali, şi un număr de 181 de angajați. Gas Plus deține o participație de 15% în concesiunea privind perimetrele XV Midia – Zona de Apă de Mică Adâncime şi XIII Pelican, situate în platforma continentală a Mării Negre.

Petro Ventures, un grup privat de investiții, deține o participație de 20% în concesiunea privind perimetrele XV Midia – Zona de Apă de Mică Adâncime şi XIII Pelican, situate în platforma continentală a Mării Negre.