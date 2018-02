începe noul an chinezesc 2018: Se anunţă schimbări radicale în Anul Câinelui de Pământ

Anul chinezesc va începe pe data de 16 februarie și va aduce o mulțime de schimbări. 2018 este considerat Anul Câinelui de Pământ și va pune foarte mult accentul pe răbdare și toleranță. Specialiștii în zodiacul chinezesc sunt de părere că anul 2018 va fi unul plin de evenimente și pentru a ține la distanță situațiile neplăcute, ar fi bine să punem mult mai mult accent pe securitate. Astfel, în 2018 trebuie să fim solidari și să comunicăm mai mult, acestea fiind o parte dintre elementele ce definesc Câinele de Pământ, potrivit karmaweather.com.

Anul Câinelui de Pământ va fi unul al schimbărilor radicale. Dacă îți propui de multă vreme să te lași de fumat, să începi o dietă sau să te apuci de sport, 2018 este momentul perfect pentru a-ți schimba stilul de viață.

Câștiguri financiare însemnate

Anul ce urmează va fi unul favorabil din punct de vedere financiar. Câinele de Pământ simbolizează o anumită stabilitate, iar cei care vor promova valori ca onestitatea și corectitudinea vor avea câștiguri financiare însemnate.





Cum putem avea noroc în dragoste în Anul Câinelui de Pământ?

Cei care sunt interesați mai mult de partea afectivă și își doresc o relație stabilă trebuie să știe că în Anul Câinelui de Pământ pot obține aceste lucruri doar prin dialog și o bună înțelegere a celor din jur. Acest an va pune acentul pe sensibilitate, emoție și empatie.

Zodiac chinezesc. Anul Câinelui de Pământ în 2018. TREI zodii vor cunoaşte numai REUŞITE

Anul Câinelui de Pământ este considerat unul foarte bun pentru a aduce pe lume un copil. Pământul este un simbol asociat cu longevitatea, stabilitatea și autocontrolul, iar cei născuți în acest an vor avea parte de o mulțime de lucruri bune.

Un an care vine cu multe surprize

Anul nou chinezesc, care va începe la 16 februarie 2018, este un an care vine cu multe surprize. Nu va fi un an al culegerii roadelor, ci o perioadă de consolidare a bazelor deja puse în anul trecut. Este o etapă ideală de a obține succesul în urma semințelor deja plantate.

Când începe noul an chinezesc 2018: HOROSCOP complet pentru Anul Câinelui de Pământ

Cei care își doresc să își schimbe serviciul, e bine să adopte o atitudine docilă, de învățare și ascultare, nu să reacționeze după primul impuls. Altfel, e posibil să nu ia cea mai înțeleaptă decizie.

Vor avea rezultate excelente cei care sunt cerebrali și care așteaptă, cu răbdare, să obțină cele mai bune rezultate.

Nu este un an în care să fiți impulsivi sau impetuoși, gândiți-vă bine și la toate aspectele, înainte de a face schimbări de serviciu, de domiciliu sau în oricare aspect care semnifică o schimbare majoră. Chiar și pe plan personal, gândiți-vă extrem de serios înainte de a lua o decizie majoră.

Anul nou chinezesc, sărbătorit la Ateneul Român

Veți putea evolua doar dacă veți lua fiecare pas în serios, întâi terminați ce ați început și abia după gândiți-vă la o altă sarcină.

Anul cu două elemente de pământ oferă multe oportunități, doar că mijloacele de realizare sunt puține. Pentru a avea succes, va fi nevoie de efort susținut și de mult noroc, așa că nu așteptați rezultate rapide.

Acest an vine cu câteva beneficii pentru cei născuți în semnele Bivol, Tigru, Iepure, Dragon, Oaie, Maimuță, Cocoș și Câine, doar dacă vor avea claritate și viziune pentru a profita de auspiciile acestui an.

A doua jumătate a anului este mai ofertantă decât prima. Cei care au avut răbdare și au muncit mult vor avea rezultate spectaculoase. Sfârșitul anului va fi mult mai bine aspectat.

Zodiac chinezesc februarie 2018. Anul Câinelui: la ce ai noroc și la ce nu, în functie de zodie

Cei mai încercați vor fi Șobolanul și Mistrețul, auspiciile nu le sunt favorabile. De asemenea, nu este un an bun pentru investiții, nu e o idee bună să vă luați casă nouă anul acesta.

Bărbații vor avea succes deosebit în lunile august și septembrie la capitolele bani și faimă, este indicat ca bărbații să poate mai mult aur anul acesta, întrucât elementul Metal este cheia pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate.

Care sunt previziunile pentru fiecare semn în parte

Șobolanul trebuie să se adapteze. Vă va lipsi încrederea și va trebui să munciți mult pentru tot ce vă propuneți.

Bivolul va avea energie, aveți potențial pentru succes, veți deveni ținta unor bârfe și veți fi foarte irascibil, așa că grijă mare, încercați să vă înfrânați furiile.

Tigrul va avea vitalitate și multă încredere în sine, pe care e bine totuși să o stăpâniți, întrucât veți avea de-a face cu câteva stele nenorocoase, care vă pot pune piedici în drumul dv. spre succes.

Iepurele are motive să zâmbească anul acesta! Veți culege roadele muncii susținute, depuse în anii trecuți, asta fiindcă aveți mult noroc în acest an.

Profitați de toate oportunitățile care vi se vor ivi anul acesta! Aveți totuși grijă la oamenii fățarnici și la … hoți. Steaua Furturilor își va face apariția. Chiar dacă aveți energie bună, nu analizați prea mult o oportunitate, ca să nu vă irosiți norocul adus de Câine, prietenul dv. secret.

Dragonul. Nu aveți o energie prea bună anul acesta, întrucât zodia Dragon este în conflict cu zodia Câinelui. Așadar fiți atenți la decizii, nu vă grăbiți și cântăriți toate deciziile.

Ce îţi aduce anul Câinelui de Pământ. Schimbări majore pentru zodii

Șarpele este vedeta incontestabilă a acestui an. Veți avea parte de relații bune, noroc în carieră și în viața privată. Sunteți zodia care poate avea un succes fabulos în anul Câinelui.

Calul este a doua zodie favorizată a anului, după Șarpe. Va scăpa de dependența de alții, pe care o dezvoltase în anii precedenți, va avea noroc, succes și va pluti în acest an.

Oaia va beneficia mult de pe urma anului Câinelui. Cu multe oportunități și binecuvântări, ambițioasa oiță poate ajunge departe anul acesta. E bine să aibă mare grijă la sănătate, să își facă analizele chiar dacă nu o doare nimic și să evite locurile de durere, cum ar fi spitalele sau cimitirele.

Maimuța se va bucura de o energie progresivă anul acesta, dar norocul se va manifesta doar dacă veți depune mari eforturi.

Cocoșul este pe val, va beneficia de un succes nesperat, lucrurile vi se vor așeza frumos anul acesta. Bucuriile le veți avea de pe urma împlinirilor aduse de carieră, mai puțin de viața personală.

Câinele. Este anul vostru, dar nu aveți o stare de spirit foarte bună. Așteptați-vă la o serie de evenimente pozitive, este anul în care trebuie să vă lăsați purtat de val și să întâmpinați norocul și oportunitățile care vă vor ieși în cale anul acesta.

Cele mai fericite zodii din noul an chinezesc. Te numeri printre ele?

Mistrețul, asemeni câinelui, va beneficia de energia anului, dacă se va lăsa purtat de evenimente. Însă de fiecare dată când ceva nu va ieși cum vă doriți, veți fi foarte demoralizat. Nu veți avea o stare bună de spirit. În ciuda acestor gânduri, nu vă autosabotați și încercați să nu vă transformați în cel mai aprig dușman al dumneavoastră.

Cea mai importantă sărbătoare tradițională a chinezilor

Anul Nou Chinezesc este cea mai importantă sărbătoare tradițională a chinezilor. Festivalul începe de obicei în prima zi din prima lună din calendarul chinezesc și ia sfârșit cu Festivalul Lampioanelor care are loc în a cincisprezecea zi. Ajunul Anului Nou Chinezesc este denumit chú xī.

Originea sărbătorii este veche de secole și este înconjurată de mai multe legende și obiceiuri. În vechime, perioada aceasta era una în care oamenii reflectau despre cum s-au purtat și în ce au crezut mai mult în anul trecut.

Anul Nou Chinezesc se sărbătorește în țări și teritorii cu populație chinezească mare, cum ar fi Republica Populară Chineză, Hong Kong, Taiwan, Macau, Vietnam, Singapore, Indonezia, Malaezia, precum și în cartierele chinezești din orașele din toată lumea. Anul Nou Chinezesc este considerat a fi o mare sărbătoare în China și a avut de-a lungul timpului o influență asupra sărbătoririi Anului Nou de către popoarele învecinate, precum și asupra culturilor cu care a intrat cea chineză în contact, cum ar fi coreenii (Seollal), tibetanii și bhutanezii (Losar), mongolii (Tsagaan Sar), vietnamezii (Tết) și japonezii înainte de 1873 (O-shōgatsu).

În țări cum ar fi Australia, Canada și SUA, deși Anul Nou Chinezesc nu este o sărbătoare oficială, etnicii chinezi o sărbătoresc, iar poșta emite timbre tematice.

Anul Câinelui de Pământ: sunt favorizate schimbări majore pentru această zodie

Pe teritoriul Chinei, obiceiurile și tradițiile regionale cu această ocazie sunt foarte diverse. Oamenii cumpără cadouri, decorațiuni, material textil, hrană și îmbrăcăminte. Există un obicei ca fiecare familie să facă o curățenie generală în casă pentru a îndepărta orice nefericire în speranța unui an mai bun. Ferestrele și ușile se decorează cu decorațiuni din hârtie roșie și cuplete pe teme populare: „fericire”, „bogăție” și „viață lungă”. Cina servită în familie în ajunul Anului Nou conține carne de porc, rață sau pui, precum și un desert dulce, iar seara se încheie cu focuri de artificii. A doua zi dimineața, copiii le urează părinților un an nou fericit și cu sănătate, primind bani în plicuri de hârtie roșie.