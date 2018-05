Începe sezonul fructului minune. Beneficiile imense ale dudelor

Dudele contin substante nutritive: fier, riboflavina, vitamina C, K, potasiu, fosfor si calciu, precum si o cantitate semnificativa de fibre si o gama larga de compusi organici, inclusiv fitonutrienti, zeaxantin, resveratrol, antociani, luteina si diferiti polifenoli.



Ajuta digestia

La fel ca majoritatea furctelor si legumelor, dudele contin fibre dietetice. Acestea ajuta la imbunatatirea digestiei, accelerand miscarea alimentelor prin tractul digestiv, reducnd aparitia constipatiei, balonarii si crampelor. Mai mult decat atat, fibrele ajuta la reglarea nivelului de colesterol si poate imbunatati sanatatea inimii.

Creste circultia

Continutul de fier sporeste productia de celule rosii din sange. Organismul va creste distributia oxigenului in tesuturi si organe, contribuind la cresterea metabolismului si optimizarea functionalitatii acestor sisteme.

Regleaza presiunea sanguina

Resveratrolul este un flavonoid foarte important care afecteaza in mod direct functionarea anumitor mecanisme din vasele de sange, facandu-le in primul rand mai putin predispuse la leziuni. Acesta creste productia de oxid nitric, care este un vasodilatator, ceea ce inseamna ca relaxeaza vasele de sange si reduce sansele de formare a cheagurilor de sange si probleme cardiace ulterioare.





Previne cancerul

Datorita continutului ridicat de antociani, vitamina C, A si alti compusi polifenoli si fitonutrienti, dudele sunt ambalate in mod absolut cu antioxidanti. Acestia sunt linia principala de aparare impotriva radicalilor liberi, aparand ADN-ul celular. Dudele inhiba o serie de celule canceroase, fiind indicate in prevenirea si chiar dieta mai multor tipuri de cancer – cancer de san, cancer colonic, cancer de prostata, cancer de col uterin. Dudele inhiba inclusiv celulele canceroase din leucemie.

Alte beneficii ale dudelor:

» au proprietati anti-imbatranire;

» protejeaza creierul si cresc capacitatea de memorare si invatare;

» dudele previn aparitia bolilor mintale, inclusiv a bolii Alzheimer;

» imbunatateste vederea;

» trateaza depresia si alte tulburari psihice, crescand buna dispozitie;

» au efect diuretic si previn bolile renale si pietrele la rinichi (litiaza renala);

» detoxifica organismul si sunt utile in dietele de slabire;

» in masti aplicate la nivelul pielii si tenului, dudele intineresc si hranesc intens pielea, estompeaza ridurile si trateaza inflamatiile de la nivelul acesteia (inclusiv in cuperoza sau acnee). Pentru a nu pata pielea/tenul este indicat sa folositi dude albe;

» cresc imunitatea;

» combat constipatia avand un usor efect laxativ;

» stimuleaza cresterea parului;

» detoxifica colonul.