Începe un nou sezon din Champions League: PSG vs Manchester United, capul de afiș al zilei

"Lucescu a fost primul meu antrenor, el m-a adus la prima echipă când aveam 15 ani și am debutat la 16 ani. Încă vorbim. Mereu o să-i fiu recunoscător. Acum este o bună oportunitate să-l înfrunt" - Andrea Pirlo, despre Mircea Lucescu.

În Dinamo Kiev vs Juventus vom avea ocazia să vedem cum elevul a crescut și a ajuns să se dueleze cu profesorul: Pirlo vs Mircea Lucescu.

​Noul sezon al Champions League debutează cu o întârziere de câteva săptămâni bune față de ceea ce știam, pandemia de coronavirus fiind vinovată de această schimbare. Încă din prima zi a competiției (sezonul 2020-2021) vom avea parte de un meci cu un "afiș" impresionant: PSG vs Manchester United.

Dacia a deschis un nou capitol din istoria sa, odată cu prezentarea primului său model de serie electric ale cărui trăsături generale erau anticipate încă din luna martie a acestui an de showcar-ul Dacia Spring.

Sănătate 19 Octombrie 2020, ora: 08:47

Un mar pe zi tine doctorul departe. Iar mai multe mere tin kilogramele in plus departe. Merele sunt disponibile in orice sezon. Asa ca, daca ajungi la concluzia ca vrei sa scapi de niste kilograme, dieta cu mere este cea mai la indemana.