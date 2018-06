Incompetență surpinzătoare a unui oficial. Dacă consilierul economic al premierului crede că nu avem industrie, nici nu o vom avea

Am văzut în presă "gîndul" fostului ministru al economiei, actualmente consilier economic al premierului, Octavian Calmîc, exprimat la o emisiune TV precum că "noi am pierdut industria".





E surprinzătoare incompetența acestui oficial. Cel mai probabil, în toți anii de activitate în cadrul Ministerului Economiei, el nu a vizitat niciodată întreprinderile industriale și nici nu s-a interesat de starea lor.

De ce cred asta? Dacă domnul Calmîc s-ar fi interesat, el ar avea informații că la noi s-a păstrat industria internă de prelucrare a laptelui (90% din piața internă), a cărnii (97% din piața internă), a berii nealcoolice (cca 50% din piața internă), de panificație (cca 95% din piața internă), de conserve (cca 50% din piața internă), industria uleiului și grăsimilor (cca 50% din piața internă), vinificația (cca 95%), industria băuturilor spirtoase tari (cca 50% din piața internă) și cea a alcoolului.





În țară este dezvoltată producția de covoare, textile, haine, parfumuri și cosmetice, se produc mașini (pompe, mașini agricole, dispozitive de acționare hidraulică, diferite aparate...), mobilier și altele.

Domnul Calmîc ar putea primi informații de la șeful său, care a condus unele dintre cele mai mari și stabile companii din țară – fabrica „Bucuria“ și Combinatul de Tutun. În cele din urmă, noi avem, de rînd cu cele locale, întreprinderi cu capital străin, care lucrează demult și asigură într-o mare măsură piața internă cu materiale de construcție.

Avem o bună universitate politehnică, care pregătește cadre pentru industrie și care este important să fie păstrată și dezvoltată.

Noi am pierdut foarte mult, dar nu tot. Țara are încă baza necesară pentru dezvoltarea în continuare a industriei, care are nevoie de sprijinul deplin al Guvernului, al elitei politicei și al conducerii sistemului financiar al țării.

Dacă vor înțelege acest lucru oficialii de rang înalt, unii dintre care promovează activ interesele importatorilor în domenii competitive pentru industria noastră, atunci industria noastră, cu siguranță, „nu se va pierde”.

Sursa: noi.md