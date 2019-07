ÎNCOTRO? / Avocatul activistului PPDA, Gheorghe Petic, vrea să devină Procuror General

De 24 de ani R. Moldova se află sub zodia nenoroclui și a neîmplinirii. După declararea Independenței scriitorul Ion Druță era convins că singura garanție de constituire și afirmare a statului R. Moldova este adoptarea Constituției.

El a menţionat, ieri, 26 iulie, pe Facebook, că urmăreşte cu tristeţe situaţia din ţară. "Am decis să depun cerere la Consiliul Superior al Procurilor pentru accederea la funcţia de procuror general interimar, pentru că nu sunt indiferent faţă de ceea ce se petrece în societate şi în această instituţie, careia i-am dedicat 13 ani de tinereţe, obţinând succese frumoase. Ştiu ce vor spune unii, dar vreau să le vorbesc colegilor în faţă cum putem scoate ţara din impact şi cum poate să fie recăpătată autoritatea Procuraturii de altădată", a menţionat el.

